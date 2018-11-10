農林廢棄資材變身神奇「生物炭」好處多

由廢棄農林資材製成的「生物炭」，可發揮許多意想不到的作用。（圖／農委會提供）

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台灣每年約有50萬公噸林業剩餘資材，逾6成以燃燒、堆肥或就地掩埋等方式處理，可能產生汙染。農委會林業試驗所利用農林廢棄資材開發「生物炭」應用，可有效循環使用資源，也能減少廢棄材料衍生的環境問題。

近年來國外研究開發的生物炭（biochar）是一種通氣性和透水性極佳的多孔性材料，對於土壤保水、保肥以及調節土壤酸鹼值和水、肥、氣、熱等土壤微環境相當有效。亦可改善微生物的生存環境，為其生長和繁殖提供有利條件；而微生物代謝不但能提供氮肥，也能提高作物附近的二氧化碳濃度，達到增產的效果。

此外，生物炭不容易被生物分解，其存於土壤中可降低碳排量，發揮長期碳匯的作用。有鑒於此，國際間早已將生物炭應用於改良土壤酸鹼質、有機碳含量、鹽飽和度等方面，促進植物生長；然而國內生物炭產業發展卻尚在起步階段。

林試所長張彬指出，為帶動國內循環農業產業加值與創新產業能量，減少農林業廢棄物並提升營林收益與環境保護等多元目標，已積極投入生物炭的相關研究。例如用在林業苗圃經過試驗後顯示，添加生物炭後，育苗介質在含水率與酸鹼值上都有顯著增加。

他又說，用在市區路樹或公園綠地、校園等方面，如針對樟樹、櫻花、臺灣欒樹的苗木進行土壤生物炭添加試驗，可發現生長狀況比未添加生物炭者為佳。研究團隊並以台南市3所校園的樹木為對象，施用刺竹炭進行土壤改良，希望能應用於都市林的培育。

張彬強調，林業本身是可再生循環利用的產業，幾乎所有林業資材均可回收再利用。國內森林經營者與利用者應在追求新林產與循環經濟時，發揮森林資源的最大效益；而「生物炭」加值應用無疑是取之於林、用之於林的範例。

(中時 )

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