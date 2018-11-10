MLB》洋基學不乖？連兩年錯過關鍵強投

紅襪左投賽爾的投球動作分鏡圖。（美聯社資料照）

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中時電子報

大聯盟總管會議於本周落幕，各隊的狀況與需求逐漸檯面化。連兩年季後賽失利的洋基打算重整旗鼓，總管凱許曼(Brian Cashman)向各隊表明他的需求：「我還要買進兩位先發投手。」

洋基近年一直為先發輪值所困擾，去年他們在季末補強中錯過了韋藍德(Justin Verlander)，結果韋藍德在美聯冠軍賽兩度擊敗洋基，最後幫太空人摘下世界大賽冠軍，今年還入圍賽揚獎。洋基前年錯過了左投賽爾(Chris Sale)，結果賽爾入圍賽揚獎，今年幫助紅襪擊敗洋基，並且摘下世界大賽冠軍。

洋基到底在幹什麼呢？總是嚷嚷著要先發投手，賽爾和韋藍德出現時他們又心疼荷包，結果連兩年敗於這些名將之手。洋基比較重大的投手補強只有去年從運動家買來的葛瑞(Sonny Gray)，沒想到葛瑞表現不佳，搞得凱許曼被迫認賠殺出。

凱許曼說「不後悔沒買賽爾」，因為白襪當時想換走塞弗瑞諾(Luis Severino)和一名野手，凱許曼表示「好險我沒答應」。但是現在看來，這位被他視為王牌的塞弗瑞諾季後賽1勝2敗、6.26自責分率，表現其實沒比當年被他嫌棄的王建民好到哪裡去，洋基今年10月最慘烈的1-16大敗仗就是由塞弗瑞諾先發的。

天使隊此時重申「絕對不賣卓奧特(Mike Trout)」的立場，而且貝茲(Mookie Betts)又是冠軍紅襪的球員，因此哈波(Bryce Harper)成為市場上最好的外野手，成交價肯定是天價，洋基不太可能會參與競標了，會把空間拿去追逐先發投手。

連續兩年的教訓，洋基這次表現得很積極，凱許曼正在四處詢價，印地安人王牌克魯伯(Corey Kluber)也在名單內，就看老闆最後肯不肯打開皮夾了。

(中時電子報)

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