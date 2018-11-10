陳其邁陣營諷韓國瑜旗山夜襲「人數澎風太厲害」

2018年11月10日 10:57 中時 林宏聰

韓國瑜高美醫專「夜襲」成功，但陳其邁競選團隊10日上午開記者會，抨擊韓陣營造勢人數「澎風」，並強調11日旗山體育館的動員人數將是對手2倍，且絕不會唱軍歌，「唱台語歌才是符合純樸農村的氣氛」，塑造溫馨、歡樂的氣氛。

陳其邁競選團隊總協調陳啟昱、總幹事團召集人劉世芳10日上午出面預告11日旗山體育場大造勢的整備狀況，陳啟昱出示Google衛星地圖超級比一比，指韓國瑜旗美醫專場地7300平方公尺，「號稱塞3萬人，不知道怎麼塞的？」

他說，陳其邁「旗美大團結」的旗山體育場場地1萬2000平方公尺，是韓陣營高美醫專近2倍，「韓陣營蕭漢俊說8日動員100台遊覽車，我們的動員也是2倍」，綠營基層聽到夜襲軍歌之後，對選情非常緊張，詢問電話不斷湧入，相信11日將有許多非大旗美地區前往支持。

「韓陣營1108造勢是反年改陣營的歡樂派對，與農民一點關係都沒有！」劉世芳說，11日陳其邁的造勢場合仍以在地動員為主，當天來賓也將是在地出生的副總統陳建仁，和韓國瑜主要是中北部下來的反年改歡樂派對不一樣。

陳啟昱說，造勢人數多寡不是很重要，選票投進票匭裡才是真的，他認為，韓國瑜旗美造勢那場，當地民眾不會超過一半，尤其是外地來的反年改、反軍改人士，所以才會選唱「夜襲」軍歌，陳其邁的旗山體育場造勢則會邀請在地歌手許富凱及歌后詹雅雯演唱，用農民熟悉的溫馨台語歌，理性訴求選民支持。

針對選舉最後階段，是否會邀請蔡英文總統為陳其邁站台，劉世芳表示，蔡總統非常關心選情，但她以不一樣的方式輔選，例如9日南下參加左營軍艦成艦活動，與競選總部就沒有相關，而是以總統、黨主席身分關心國家大事，未來陳其邁陣營也會誠摯邀請蔡總統來，讓大家更了解兩岸、國家情勢。

(中時 )