NBA》林書豪貢獻全隊最高19分 老鷹仍吞3連敗

2018年11月10日 11:07 中時電子報 黃及人

Up & Under.#TrueToAtlanta pic.twitter.com/eJFXv7kx1j — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2018年11月10日

本季只要林書豪得分上雙，老鷹都以輸球收場的「定律」持續當中！儘管豪哥打了21分36秒，貢獻全隊最高19分，另有4助攻、3籃板及3抄截，老鷹仍以109比124慘輸地主活塞，苦吞3連敗，目前老鷹3勝9敗，仍排東區第12。

老鷹開賽防守就宣告崩盤，轉眼取得15分以上大幅落後，徹底展現擺爛球隊特質，林書豪雖在首節貢獻4分、2助攻與2抄截，卻在次節完全沒上，打完上半場，老鷹就處51比74的無解困境，不過老鷹總教練皮爾斯仍然老神在在。

打到第3節還剩6分50秒，林書豪再次替補上場，這次他靠罰球攻下4分，眼見比賽大勢已去，皮爾斯末節乾脆再用豪哥把崔楊換下場，讓豪哥難得獲取超過20分鐘的上場時間，他也依賴中距離、三分球與罰球繼續累積個人得分。

這是林書豪加盟老鷹第4場比賽得分上雙，可是老鷹這4戰全敗，平均輸分更達17.3分，原因是皮爾斯在陷入拉鋸的球賽，大多不願啟用豪哥，僅在勝負提前底定之際，才讓豪哥跟其他板凳球員消耗剩餘時間，起碼豪哥都掌握住了。

才被林書豪惡整的崔楊、史貝爾曼兩名老鷹菜鳥，10日表現還算稱職，崔楊拿下16分、5助攻與4籃板，史貝爾曼14分、10籃板，替補中鋒普朗里14分，戴德曼13分、9籃板；活塞則以德拉蒙23分、11籃板及4火鍋表現最佳。

(中時電子報)