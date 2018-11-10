陸官方重申管控明星片酬 違反作品下架或永久停播

2018年11月10日 11:26 旺報 廖慧娟

大陸廣電總局昨天（9日）發布《關於進一步加強廣播電視和網路視聽文藝節目管理的通知》，重申嚴格管控戲劇及綜藝節目來賓的總片酬不得超過製作費40%的決心，甚至祭出「暫停直至永久取消」播出的重罰。

《通知》主旨表述即開門見山地強調：「一些文藝節目出現了影視明星過多、追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率（點擊率）造假等問題，不僅推高製作成本、破壞行業秩序生態，而且誤導青少年盲目追星，滋長拜金主義、一夜成名等錯誤價值觀念，必須採取有效措施切實加以糾正。」

因此要加強廣播、電視和網路視聽文藝節目管理，遏制追星、炒星等不良傾向，嚴格控制綜藝節目嘉賓片酬，加大網路劇治理力度。

針對綜藝節目方面，直接表明除了特殊情況，並事先向主管機關申報，否則「來賓的片酬不得超過節目總成本的40%，主要嘉賓片酬不得超過嘉賓總片酬的70%；同時規定，政府資金、免稅的公益基金等不得參與投資娛樂性、商業性強的電視劇網路劇（含網路電影）。」

廣播電視總局也強調追星炒星、泛娛樂化等問題的嚴重危害，要求影視業者「摒棄以明星為賣點、靠明星博眼球的錯誤做法，嚴格控制偶像養成類節目，嚴格控制影視明星子女參與的綜藝娛樂和真人秀節目。」

對於向來管理較為寬鬆的網劇（含網路電影），大陸官方近年也開始要求比照電視節目及傳統電影的管理模式，9日的《通知》中，更規定網劇（含網路電影）的演員片酬要比照之前公布的電視劇及電影：「嚴格執行已出台的電視劇網路劇（含網路電影）成本配置比例行業自律規定……全部演員片酬不超過製作總成本的40%，其中主要演員不超過總片酬的70%。」

如果出現全部演員總片酬超過製作總成本40%的情況，製作機構需向所屬主管機關說明，如果不守規則，一旦被查出，廣播電視總局會視情況，依法採取「暫停直至永久取消劇碼播出、製作資質等處罰措施。」並要求主管部門對違反規定的電視劇網路劇（含網路電影）演員，定期向社會公佈名單並實施聯合懲戒。

《通知》的另一個重點是管控、治理收視率造假的行為，嚴禁播出機構對製作位提出收視率承諾要求、簽訂收視對賭協議，也嚴禁任何機構和個人干擾、造假收視率（點擊率）數據，對從事、參與收視率（點擊率）造假等違法違規行為的機構和人員堅決予以懲戒。

(旺報 )