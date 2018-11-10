慶祝建黨124周年 朱立倫：相對北市、新北繁華進步

2018年11月10日 11:25 中時 葉書宏

國民黨新北市黨部今（10日）上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會。（葉書宏攝）

國民黨新北市黨部今（10日）上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會。（葉書宏攝）

國民黨新北市黨部今（10日）上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會。（葉書宏攝）

國民黨新北市黨部今（10日）上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會。（葉書宏攝）

國民黨新北市黨部今（10日）上午在板橋區新埔國中體育館，舉辦「挺正義、護新北」慶祝建黨124周年黨慶大會，吸引逾千名黨員參加，現場國旗飄揚。新北市長朱立倫致詞時細數8年來政績，他強調，「相對於台北市，市民可以感受到繁華跟進步。」新蓋的大橋就有30座，國民運動中心完工13座，汙水下水道超過90％。

朱立倫由立委林奕華、民政局長江俊霆、新北市議員候選人葉元之、市議員林金結等陪同出席黨慶活動，朱立倫進場時受到熱烈歡迎，黨員們爭相要與他握手、合影。

朱立倫表示，失去中央政權，對於黨內先進同志，這一代要反省檢討，這幾年來努力從地方出發、從新北出發，市民可以感受到市府、市議會一起團結合作，推動市政建設，先對於其他各都，新北建設最快、進步最快。

朱立倫細數8年來政績，他說，捷運三環三線8條路線完工3條，還有2條年底完工，總進度56％，光新蓋的大橋就有30座，國民運動中心完工13座，汙水下水道超過90％，所有的重大建設都是以往不能想像的，相對於台北市，市民可以感受到繁華跟進步，新北市逾580項全國第一、超過70項國際大獎，都是團隊努力的結果。

朱立倫表示，選戰倒數，侯友宜代表國民黨參選新北市長，絕對值得市民的信賴，最擔心市民不出來投票，他提及，4年前自己民調遠勝對手，卻因為投票率太低險勝，在最後關鍵時刻，每一票都不能漏。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，自去年上任以來，走遍每個區，越走越勇，國民黨最艱困的時候要站出來，藉由黨慶活動凝聚士氣，展現士氣起來了，所有民調顯示侯友宜會當選，市議員會全壘打，但還沒開票一切都是空談，市民一定要踴躍出來投票。

李乾龍強調，民進黨要倒，台灣才會有前途，國民黨重返執政，台灣人才會有好日子過。

(中時 )