雲林》韓國瑜出席全國農漁民齊發聲：菜價已經崩到凍未條了

韓國瑜演說時表示，風調雨順農民卻流淚，菜價崩得受不了，台灣農業病了。（周麗蘭攝）

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菜農哭著拿高麗菜向韓國瑜陳情。（周麗蘭攝）
高雄市長韓國瑜與縣長候選人張麗善10日在「全國農漁民齊發聲」合體。(Youtube截圖)

高雄市長韓國瑜與縣長候選人張麗善10日在「全國農漁民齊發聲」合體，韓流席捲回雲林，全場2萬張椅子擠爆，韓國瑜表示， 台灣農業生病， 菜價已經崩到「凍未條」農漁民不要再忍耐， 用選票和行動支持最關心農漁民勞工的張麗善， 買一送一如果有高雄親友的人， 也打電話給高雄親友說這個女婿不錯！

在西螺東南國中旁夜市舉行的「全國農漁民齊發聲」活動是由張麗善發起，她表示，農民鬱卒很久，蔡政府像鴕鳥把頭埋在沙裡，用華麗數字粉飾太平，農民一反駁就扣上「假農民」帽子，這次活動讓農民發表心聲，更希望政府聽見。

會場設置一個超級大聲公，讓要發聲的民眾都可以喊幾聲。最近高麗菜才上市價格就已經崩跌到底價，菜農陸續運來蘿蔔、高麗菜吐苦水兼送人吃，卡車掛著厚紙板寫「農民無辜，政府無能，人民吃土，政府金閃閃」、「不知甘苦（翻），菜俗（翻），不知菜價的縣長（翻）」。

張麗善9點半抵達會場，韓國瑜10點到場掀起高潮，民眾夾道歡呼「張麗善凍蒜」、「韓國瑜凍蒜」， 高麗菜農激動到向韓國瑜下跪陳情。

韓國瑜演講表示， 從來沒有在雲林縣看過民眾這麼熱情站出來， 民心思變， 台灣的農業生病了， 風調雨順竟然是農民流淚的時候，菜價崩到受不了， 農漁民不要再忍耐了， 用選票和行動支持 最照顧農漁民、勞工的張麗善。

韓國瑜表示， 現在的政府不幫忙農漁民找外銷訂單，就讓他和張麗善幫大家找。

(中時 )

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