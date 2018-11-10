宗教博物館17周年 南傳高僧與宗教界獻上祝福

2018年11月10日 11:33 中時 葉書宏

世界宗教博物館9日舉辦17周年慶－「愛地球、愛和平系列活動」暨「深河遠流－南傳佛教文化特展」陸續登場。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館9日舉辦17周年慶－「愛地球、愛和平系列活動」暨「深河遠流－南傳佛教文化特展」陸續登場。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館9日舉辦17周年慶－「愛地球、愛和平系列活動」暨「深河遠流－南傳佛教文化特展」陸續登場，並安排十多位跨宗教代表，祈福祝禱宣讀「愛地球．愛和平」的共同祈禱文，世界宗教博物館創辦人心道法師邀請緬甸上師水金派副僧王迪達古大師（Sitagu Sayadaw），來台參加館慶，呼籲大家一起來做愛地球的事。

甫自多倫多參加第七屆世界宗教大會歸來的靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師及世界宗教博物館發展基金會執行長釋了意法師亦跟與會貴賓分享第七屆世界宗教大會重要訊息及參與成果。

新北市政府秘書長許育寧、海地共和國大使庫珀、緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處代表明佑特等貴賓蒞臨現場，包括自緬甸遠道而來的緬甸上師水金派副僧王迪達古大師及多位宗教界代表、捐贈博物館土地的邱氏家族-潘董事長等人，也與世界宗教博物館一同歡慶17歲生日。

心道法師歡迎大家來參加宗博館慶，共享生日的喜悅，也分享世界宗教博物館推動生命教育的成果，在台灣持續進行偏鄉教育，在緬甸成立沙彌學院，透過教育將了解生命、珍惜生命、奉獻生命的真諦從小扎根。

為期7天的世界宗教大會，超過80個國家、200種信仰及上萬人次的世界宗教領袖與信徒共聚一堂，各宗教成員彼此交流，也討論重要的世界性議題。心道法師認為，應以生態倫理準則重建人與自然的和諧關係，回歸靈性是療癒地球的方法，也深切的期盼，跨宗教、跨專業的各界人士能以此為目標，共同為地球永續，生態和諧而努力。

此行參加世界宗教大會也帶回好消息，心道法師的錫克教好友摩伊德．辛格已經以宗博館為啟蒙教材，在英國倫敦建立一所中小學，目前已影響2千多位學童，讓這一份共同的使命，有了傳承與擴展。

釋了意法師表示，宗博館創館17年以來，秉持著「尊重、包容、博愛」的創館理念與願景，推動各項館務，連結跨宗教的善治與慈愛，呈現宗教的美善，創造多元共生、相依相存的博愛世界。此次透過世界宗教大會這個國際平台的連結，將博愛的精神透過教育、研討會方式傳遞，是此行參加世界宗教大會的收穫與意義。

世界宗教博物館也特別安排「2018尊勝會榮董手印典禮」，感謝長期護持世界宗教博物館各項運營費用，以能永續傳遞愛與和平理念的護持者。

儀式圓滿，心道法師並盡地主之誼，引領緬甸上師水金派副僧王迪達古大師（Sitagu Sayadaw）及貴賓們參觀館慶當天開展的「深河遠流—南傳佛教文化特展》，從河流傳布的角度以嶄新視野，欣賞南傳佛教文化的璀璨斑斕。

世界宗教博物館館長陳國寧致詞表示，宗博館不同於一般博物館，是把和平跟愛帶給大家的博物館，南傳佛教特展文物有200多件，遍訪專家學者，終於精選出這些文物展出，歡迎民眾參觀。

(中時 )