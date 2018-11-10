石碇山城育桃李 石碇高中歡慶創校50周年

2018年11月10日 11:34 中時 葉書宏

新北市立石碇高中創校適逢50周年，9日舉行慶祝大會暨運動會。（葉書宏翻攝）

新北市立石碇高中創校適逢50周年，9日舉行慶祝大會暨運動會。（葉書宏翻攝）

新北市立石碇高中創校適逢50周年，9日舉行慶祝大會暨運動會。（葉書宏翻攝）

新北市立石碇高中創校適逢50周年，9日舉行慶祝大會暨運動會，副市長呂衛青、地方民意代表、及石碇高中退休校長、地方仕紳等貴賓都親臨，遠在台中市的姊妹校長億高中一行20人，更是從早上5時許即搭遊覽車北上到場祝賀。

校方特別結合臺灣映像辦理班級創意進場，學生發揮創意，打扮成台灣黑熊、媽祖繞境、珍珠奶茶、舞龍舞獅、小籠包、101大樓等等表演，活潑又有趣。園遊會延續去年的綠色市集概念，禁用一次性餐具，共同為環保盡一份心力。另外，學校推動日本及越南國際教育旅行，利用機會邀請學生穿著異國服飾拍照、打卡體驗異國風情。

家長會也共襄盛舉，辦理手做精油防蚊膏研習；會議室更變成生命教育電影院；校方還邀請農業局到校推廣愛護山林、環境保育的觀念。一系列的活動讓石碇的校園內充滿笑聲，熱鬧非凡。

近年學校積極爭取競爭型經費補助，除了推動各式新課程及培養學生國際觀，並更新學校的軟硬體設備，提供師生更好的學習環境。校方特別製作五十週年紀念校刊，收集各時期的舊照片，讓大家有如走進時光隧道，回味碇中生活，結合在圖書館前展出的師生碇中之美攝影比賽作品，巧妙勾勒出今昔校園不同的風貌。

校友不論老中青，大家都讚嘆校園變得進步又新穎。學生林曉筠及劉瑛素同學異口同聲的說，自己能跟父母及家人一樣就讀石碇高中是一件很棒的事，看到家人以前的畢業紀念冊，更是有趣。

石碇高中校長楊憶湘表示，回首過去，感謝前人胼手胝足、一步一腳印，學校師生共同努力，得到了各界的肯定，很高興看到五十週年校慶許多石碇人共聚一堂。相信未來在大家的支持下，學習環境不斷優化，讓石碇高中共學、共好、共享，昂首闊步邁向下一個50年。

(中時 )