2018年11月10日 11:36 中時電子報 綜合報導

距離九合一選舉只剩下十五天，昨（9）日下午國民黨青年部主任翁紹輝與直播團隊再次來「嘉」！這次翁化身路易，與嘉義市長候選人黃敏惠以超級瑪利歐之扮相一齊闖關！活動透過遊戲化的包裝，以闖關的方式，讓市民清楚了解黃敏惠的青年相關政策。

黃敏惠玩直播談青年政見 彩蛋人物笑翻年輕網友

黃敏惠表示會化身超級瑪利歐，是因為瑪利歐是不論回鍋幾次，都能保有高人氣的經典角色。且瑪利歐的使命就是不斷往前闖關挑戰，就像勇媽不斷挑戰嘉義市的各種問題一樣。今天的直播在嘉義文創園區舉行，位於火車站旁的台灣菸酒公司嘉義酒廠轉型「文化創意產業園區」後，結合南部傳統工藝、當代藝術、推廣地方文創，是黃敏惠任職嘉義市長時的政績。直播團隊選擇文創園區作為闖關地點，也希望返鄉投票的青年明白，這是「回嘉第一站」，希望大家回嘉投完票也能來這裡走走、看看展覽。

國民黨青年部 提供

闖關活動分成四關，分別是「打造嘉義的信義區」、「青年333」、「西部大建設」、以及「文化新絲路」。透過直播節目的包裝，目的其實就是要讓年輕人用更簡單好玩的方式了解黃敏惠的政見。國民黨青年部特別找到前行政院長張善政，以及馬英九辦公室發言人暨台北市議員候選人張巧芯，透過影片方式交託任務。而在現場扮演關主的有嘉義市議員候選人譚國華、陳家平、傅大偉。直播貼近年輕人的網路梗，還搭上「幹話撲克牌」 風潮，把紙牌納入闖關活動。關主在「青年333」此關讓黃抽牌，針對幹話王榜單的對話內容，回答出若嘉義市不要幹話市長，黃有何具體的解決方案。

國民黨青年部 提供

前進關卡期間，出現兩位彩蛋人物，分別是被綁在路邊的嘉義PTT紅人小商人，和身著青蛙裝不斷清淤泥的聖地阿哲。兩人皆是以NPC（指角色扮演遊戲中非玩家控制的角色）身份出現，讓有玩遊戲的網友直呼「市長太有梗了」。彩蛋人物登場期間，線上觀看人次達到一波高潮，現場民眾也被逗得哈哈大笑。黃一一完成四個關卡後，還接受魔王庫巴的考驗。因為嘉義市北漂問題嚴重，縱使有好的政見，也還需要讓各地的嘉義年輕人看到，才有返鄉投票的可能。因此此關得在十五分鐘內得到線上150分享方能過關。沒想到黃前市長人氣旺旺，3分鐘就達標了。

此次國民黨青年部的輔選列車罕見二度來到嘉義市，主辦單位青年部主任翁紹輝表示：「黃敏惠是真正關心年輕人的市長，不論在青年政見，還是私下對年輕人問題的憂心，都足以顯示黃敏惠想大力改革的決心。距離大選只剩下不到兩週，希望在外地工作的青年1124務必要回家投下神聖的一票，讓北漂成為一種選擇，而不是必然。」

(中時電子報)