《翻爆旺寵物》百看不膩！萌寵萬花筒

2018年11月10日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎萌柴找新家 今辦認養會

萌柴兄弟找新家 ！北市動保處今年1月由警方陪同進入松山區五常街民宅，緊急收容16隻柴犬，其中包括幼犬及懷孕母犬，由於飼主未善盡妥善照顧所飼犬隻，亦未替犬隻施打晶片進行寵物登記，動保處依法沒入犬隻並將於10日舉辦認養會，歡迎善心人士前往參觀。

◎鸚鵡愛跳舞 意外成網紅鳥

鸚鵡唱歌不稀奇，但你看過會跳舞的鸚鵡嗎？鸚鵡「萬八」只要聽到音樂就會熱情的左右擺頭，隨著節奏跳舞，更有趣的是，如果播放的是佛經，牠還會模仿人類聲音說「阿密陀佛！」，跳舞影片日前被po上網，吸引電視台前來採訪，萬八竟成「網路紅鳥」。

◎狗店長古古 愛穿女裝撩妹

中壢市著名的大時鐘商圈，是中壢年青人最愛逛街買服飾的地方，在一家不起眼的小店面中，有隻受歡迎的狗店長「古古」，牠每天到店裡上班一定打扮的漂漂亮亮才要出家門，只要牠往櫃台一站，馬上就會吸引客人上門，是位稱職的狗店長。

◎貴賓變候選人 背後有洋蔥

九合一選戰倒數計時，台中市11選區（東南區）出現超可愛的候選人大貴賓犬「啾鳴」，披著無黨籍市議員林學冠的競選背心，逢人就拱手拜票，逗樂許多民眾；其實它是林學冠支持者的狗兒子，因對候選人落實寵物友善城市的政見有感，連狗狗都出來力挺。

◎浪貓找到主人 變身小王子

貓咪是受人喜愛的寵物，卻有很多人顧慮各種原因棄養，造成流浪貓問題，在嘉義工作的Sarah學生時期就想養貓，考量自身經濟，一直到工作2年之後，才在網路上領養了一隻小橘貓「咪嚕」，Sarah說，看到第一眼就決定是他了。

◎喜鵲不請自來 又愛又頭痛

喜鵲是中國文化裡最受歡迎的鳥類，代表著好運與福氣的象徵，最為人熟知的是喜鵲搭起橋讓牛郎織女相會；不過，不請自來的喜鵲，卻可能讓人頭痛，曝露出另個社會現象，就是棄養毛小孩之外，棄養鳥也大有人在。

(中時電子報)