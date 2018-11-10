新北》蘇貞昌搬賴清德大咖輔選 侯友宜：市民就是我的大咖

2018年11月10日 12:01 中時 高彥哲

國民黨新北市長候選人侯友宜今一早來到三重幸福市場持續「百市萬攤跑起來」拜票行動，面對同時間民進黨市長候選人蘇貞昌搬出行政院長賴清德大咖輔選，侯友宜表示，「從選舉開始到現在，所有市民就是我的輔選大咖」，「面對蔡政府的黨國園資源，我們以小蝦米，面對黨國的大資源，我會全力以赴！」

侯友宜一早連續造訪三重幸福市場與資深里長李聰平競選總部成立大會，致詞時表示，從選舉開始來到三重至少有八十次，跟在地所有基層也30年的情誼，「這裡的所有是民就是我的輔選大咖」，之後跟民間的情誼也會永遠在一起。

面對總統蔡英文昨晚臉書發文批評「國民黨憑甚麼教訓民進黨」，侯友宜回嗆「現在的民進黨做得好嗎？」，如果做得好市民就會就支持，做不好選民反對的聲音就會站在人民力量的一邊反擊，現在就是因為環境不好，這次選舉市民才會對其他候選人有所寄望。

媒體問到近期對手採憂鬱攻勢控訴，試圖影響選情的看法，侯友宜則說，抹黑造謠是民進黨選舉一貫的方式，也是老縣長選舉方式跟伎倆，從選舉一開始到現在幾乎每天都有，在市府七年多自己對市政賢淑，反而老縣長對現在的建設都不清楚，也因為對市政不嫻熟，所以試圖用這樣的形式模糊焦點。

對於選戰倒數只剩下14天，侯友宜也表示，現在的民調都是參考用，所有票在還沒有投出來以前都是充滿危機感的，最重要的還是需要市民那三票的支持，拉票、催票、投票。

(中時 )