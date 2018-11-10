新北破選舉簽賭 查獲113件賭資逾11億

2018年11月10日 11:57 中時 葉書宏

新北市刑大科偵隊與台中市刑大等單位破獲賭博網站機房，警方查扣相關證物。（葉書宏翻攝）

賭博網站畫面，下注標的包含職業運動、百家樂、香港六合彩等，初估總賭資達7億3000萬元以上。（葉書宏翻攝）

選戰倒數，新北市政府警察局自6日至8日加強查緝賭博、六合彩，查獲涉及違反賭博罪嫌113件306人、主機39台、螢幕59台、傳真機4台、IC板40片及現金新台幣92萬餘元，估算總賭資規模逾11億元。

新北市政府警察局表示，淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，配合內政部警政署規畫執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，強力掃蕩六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道之不法業者及各式賭博場所。

新北市刑大科技犯罪偵查隊透過網路巡邏，發現「ROC」賭博網站後，旋即與台中市刑大偵七隊等單位共組專案小組，經長期蒐證不法事證、追查IP位址來源，6日至台中地區一舉破獲該賭博網站機房，逮捕11名犯嫌、查扣電腦主機12台、螢幕23台、筆記型電腦1台，初估總賭資達7億3000萬元以上。

海山警分局破獲轄內的運動簽賭機房及網路賭博詐騙集團共2件22人，初估總賭資達8000萬元以上。三重警分局破獲職業性象棋賭場1件15人，並查扣賭資現金16萬9500元、抽頭金現金9600元。

此外，林口警分局與基隆市警局及宜蘭縣警局等單位共同於基隆市區破獲賭博電玩1件12人，並查扣遊戲機台30台、現金45萬餘元。

新北市政府警察局強調，為維護11月24日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，以淨化選舉風氣。

(中時 )