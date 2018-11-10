陸防長警告台獨：如美南北戰爭

2018年11月10日 12:49 中時 林勁傑

陸美於美東時間9日在美國華盛頓舉行第二輪中美外交安全對話。中共中央政治局委員楊潔篪表示，中方致力與美國以「不對抗」方式合作，但敦促美方停止派遣軍艦和飛機到南海大陸擁有主權的島礁；美國國務卿蓬佩奧則表示，華府無意對陸發起新冷戰，兩國在許多議題仍然有必要合作。談到台灣問題，大陸防長魏鳳說，追求統一是黨和國家的目標，如果台灣從大陸分裂出去，解放軍將「不惜一切代價」維護中國主權和領土完整，正如當年美國南北戰爭一樣。

路透報導，出席會議的還有美國國防部長馬提斯。雙方討論了貿易糾紛、台灣、大陸境內穆斯林少數民族待遇、G20「習川會」籌備以及亞太地區航行自由等問題。在會後共同會見記者時，雙方代表都強調，本次會談是坦誠、建設性及富有成果的。蓬佩奧說，美國尋求與大陸建立建設性、以成果為導向、互惠和互相尊重的關係。

蓬佩奧強調，「美國不會對中國採取冷戰或遏制政策。」他認為即使兩國關係面臨艱難的挑戰，「合作仍然是許多問題的必要條件」，包括說服北韓棄核。雙方特別在南海問題針鋒相對，蓬佩奧指出：「我們繼續關注到中國在南海的活動和軍事化。 我們敦促中國履行過去在這一領域的承諾。」

楊潔篪則說，大陸致力於「不對抗」，但北京有權在自己領土建立「必要的防禦設施」，敦促美方停止派遣軍艦和飛機到南海島礁。馬提斯則堅持行動是合乎國際法。

貿易方面，楊潔篪及魏鳳和均警告，陸美貿易戰只會傷及雙方，並呼籲保持兩國溝通管道暢通。楊潔篪說，希望雙方能夠「不久」後找到一個大家都接受的解決方案。

台灣問題上，魏鳳和再一次主動提到實現中國統一中共黨和國家的歷史任務之一，又以美國的「效忠宣示」（Pledge of Allegiance）誓詞為例，強調中國亦有「上帝庇佑下的國家不可分割」的類似立場，表明「如果台灣從中國分裂出去，我們會像美國當年南北戰爭一樣，不惜一切代價，維護中國主權。」

蓬佩奧則重申美台有堅定的關係，對大陸持續施壓迫台灣國際空間的作為表達關切，但美國長期以來的「一中政策」沒有改變，所有做法也與自身政策一致。

(中時 )