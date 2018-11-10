綠營選情慘!張善政舉6點告訴蔡英文：是人民想教訓民進黨

2018年11月10日 11:53 中時電子報 邱文秀 、中時 楊佳穎 、中時

九合一大選剩下約兩週，民進黨宜蘭縣長選情陷入苦戰，身兼黨主席的蔡英文總統，昨天幫陳歐珀造勢晚會站台表示「國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼？」前行政院長張善政在臉書舉出6點批蔡英文搞不清楚狀況，不是國民黨想教訓，而是民眾想教訓民進黨!

選戰倒數，綠營多個縣市選情低迷，蔡英文總統昨在陳歐珀造勢晚會中指出，「國民黨說，這次選舉要教訓民進黨。我說，台灣人民覺得民進黨做得不夠好，我會虛心傾聽。不過，國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼！ 」

前行政院長張善政在臉書問「蔡總統，妳真的以為只是國民黨想教訓民進黨嗎？」妳蔡英文如果以為現在民進黨選情低迷，就是因為國民黨想藉機教訓民進黨，那就實在太不知民心了！國民黨哪裡有能耐讓民進黨慘成今天這樣？

張善政說「蔡總統，妳引以為傲的年金改革和一例一休對我都沒有影響，我沒有理由對妳不爽，而我更不是國民黨。但是我的確是很想讓妳民進黨在這次選舉裡得到一個教訓。讓我告訴妳為什麼。」

他舉出6點:

1. 妳上任以後各種官位肥缺大肆分贓，連吳音寧這樣的人都百般庇護，讓人懷疑妳當總統是來替國家做事，還是替民進黨趁機撈油水。

2. 妳不知民間疾苦，水果價格崩盤、勞工薪資、淹水救災、鐵路車禍，結果不是官員講一些沒有同理心讓人心涼的話，就是藉機作秀。我親眼看到基層民眾心裡好難過，在淌血！

3. 妳許多政策都很粗糙，下面官員自以為是，不先好好與企業和民眾溝通，事後只知強辯，不知檢討。最後不得已才再補救。一例一休就是最好的例子。

4. 任命顏色至上的官員，像中選會、監察委員、大法官，讓國家法制蕩然無存，民眾對政府徹底失去信心。

5.能源政策失當，引進綠能做法錯誤，讓國家一步一步走向高度風險的未來，企業憂心忡忡。

6. 以轉型正義之名，成立一大堆不合法制的機關，行整肅異己之實。我絕對支持處理國民黨黨產，但是不是像妳這樣打打殺殺的做法。

還有太多大家不滿的事，而這都不是妳所說的改革所引起，是因為妳執政能力實在太差，但一直自己感覺良好，不知反省檢討。

妳上任時我對妳期待滿滿，這兩年半我由期望變成失望到今天絕望。再看到妳把現況怪給國民黨，唉，無言…

他最後說「許多民眾都跟我一樣，我們很清楚11/24和2020年該怎麼做了！」

(中時電子報)