第11屆全國法規資料庫競賽活動頒獎

法務部長蔡清祥與競賽得獎師生合影。（張孝義攝）

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得獎學校分享課程設計。（張孝義攝）

法務部與教育部共同舉辦的「全國法規資料庫競賽活動」，今年進入第11屆，10日在集思交通部國際會議中心舉行頒獎典禮。本頒獎典禮共頒發「法規知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」等二大獎項，法務部長蔡清祥及教育部政務次長范巽綠均出席頒獎。

法務部「全國法規資料庫入口網」自2001年4月正式啟用以來，在推動法規電子化方面，成效斐然，目前已成為法規查詢點閱率最高的入口網站，點閱人數已突破3億9000多萬人次。希望藉由競賽活動舉辦，深化全國法規資料庫入口網站的加值運用，成為最佳法治教育教學平台。

今年第11屆全國法規資料庫競賽活動，「法規知識王網路闖關競賽」國中、高中職學生報名參賽近20萬人。競賽以各組別答對題數最多且時間最短的前25名國中學生及前25名高中職學生，在頒獎典禮當天進行現場決賽，評選出國中學生組及高中職學生組成績優異各前5名，進行公開頒獎。「法規知識王網路闖關競賽」已然成為學生檢驗自我法規能力的參考指標，也是學子們一展法律長才的最佳平台。

同時，法務部與教育部自2008年共同舉辦第一屆「全國法規資料庫競賽活動」以來，已累積超過140餘萬的國、高中職學生報名參賽，而歷屆的得獎學生中，更不乏有後續考取大學法律系的學生，今年更有以往得獎的學生於競爭激烈的司法特考中錄取為法院書記官。

(中時 )

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