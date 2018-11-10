台北》北巿長辯論下午1時登場 丁守中先熱身：改變台北城市風貌

2018年11月10日 12:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

丁守中上政論節目闡述政治理念。（圖片取自Youtube）

《新聞深喉嚨》精彩片段 有問必答！丁守中：我鍥而不捨.我就是要改變台北城市風貌！

年底縣市長選戰，相比高雄台中，台北今年選情意外叫為冷清。雖然外界看好台北市長柯文哲有望連任，不過國民黨台北市長丁守中卻在選戰倒數計時，氣勢扶搖直上，北市選戰進入五五波焦土戰。而今日下午1點，更有全台注目的台北市長辯論，這是唯一一場柯文哲出席的辯論會，屆時丁守中和柯文哲如何交鋒，令人期待。

而丁守中除了備戰辯論外，近來也上政論節目闡述自身的政策理念，丁守中日前就上《新聞深喉嚨》用理性和感性打動台北市民！

對於都更議題，丁守中表示，談到都更就是要大都更，他要改變台北的城市風貌，尤其要改變住宅區的風貌，現在40年的老舊公寓還有40萬戶，要是來一個大地震，十萬人以上的傷亡，這是多少人命的問題。市長難道沒有這樣的警覺和憂心嗎？

都更就是要防災減災、老屋耐震、補強老屋重建，這是市長刻不容緩的責任，但台北市長柯文哲有做嗎？台北市劃為都更區的，全部都更比例不到1%。如果他上任，他要大幅增加容積獎勵，改變基本容積，成立都市更新局。

提到釘子戶問題，丁守中表示他這個姓丁的，就是專門對付釘子戶。如果走完一定的程序，釘子戶還要漫天喊價，那居住正義是站在多數民眾這邊，公權力此時就要強力執行，這樣就不再有釘子戶的存在。

都更以後房屋稅會變的很重，而在土地稅法187條規定，自住一戶免稅，自住房屋免稅，他將來要落實這個政策，房子在都更之前之後稅都是一樣，甚至還要再減稅，落實到土地稅裡面，如果能這樣推動的話，他相信大家更願意都更，整個台北的城市風貌馬上就不一樣。

除了談到都更外，丁守中說道自己的從政理念，其實他第一次出來參選，不是國民黨提名的，是他丁守中自己參選的，那時候也是憤青從政，而且是飽受打壓的情形下。從那次以後，丁守中就一直堅持永遠是「民意高於黨意」。

如果想知道丁守中更多的政策，公共電視台今日下午一點舉辦台北市長辯論，這是唯一一場台北市5位候選人都到齊的辯論會，外界將關注丁守中和柯文哲如何攻防和攻擊，敬請期待！

除了台北市長辯論會外，下午兩點還有高雄市長電視政見會，這是韓國瑜和陳其邁首度正面對決!敬請收看中天新聞52頻道新聞深喉嚨Live「舌戰北高雙城」特別報導，現場轉播，即時評論

(中時電子報)