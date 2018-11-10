台北》北巿長辯論下午1時登場 丁守中先熱身：改變台北城市風貌

瘋狂星期六！台北高雄雙城候選人到齊 舌戰過招
友善列印
中時電子報
/整理報導
丁守中上政論節目闡述政治理念。（圖片取自Youtube）
《新聞深喉嚨》精彩片段　有問必答！丁守中：我鍥而不捨.我就是要改變台北城市風貌！

年底縣市長選戰，相比高雄台中，台北今年選情意外叫為冷清。雖然外界看好台北市長柯文哲有望連任，不過國民黨台北市長丁守中卻在選戰倒數計時，氣勢扶搖直上，北市選戰進入五五波焦土戰。而今日下午1點，更有全台注目的台北市長辯論，這是唯一一場柯文哲出席的辯論會，屆時丁守中和柯文哲如何交鋒，令人期待。

而丁守中除了備戰辯論外，近來也上政論節目闡述自身的政策理念，丁守中日前就上《新聞深喉嚨》用理性和感性打動台北市民！

對於都更議題，丁守中表示，談到都更就是要大都更，他要改變台北的城市風貌，尤其要改變住宅區的風貌，現在40年的老舊公寓還有40萬戶，要是來一個大地震，十萬人以上的傷亡，這是多少人命的問題。市長難道沒有這樣的警覺和憂心嗎？

都更就是要防災減災、老屋耐震、補強老屋重建，這是市長刻不容緩的責任，但台北市長柯文哲有做嗎？台北市劃為都更區的，全部都更比例不到1%。如果他上任，他要大幅增加容積獎勵，改變基本容積，成立都市更新局。

提到釘子戶問題，丁守中表示他這個姓丁的，就是專門對付釘子戶。如果走完一定的程序，釘子戶還要漫天喊價，那居住正義是站在多數民眾這邊，公權力此時就要強力執行，這樣就不再有釘子戶的存在。

都更以後房屋稅會變的很重，而在土地稅法187條規定，自住一戶免稅，自住房屋免稅，他將來要落實這個政策，房子在都更之前之後稅都是一樣，甚至還要再減稅，落實到土地稅裡面，如果能這樣推動的話，他相信大家更願意都更，整個台北的城市風貌馬上就不一樣。

除了談到都更外，丁守中說道自己的從政理念，其實他第一次出來參選，不是國民黨提名的，是他丁守中自己參選的，那時候也是憤青從政，而且是飽受打壓的情形下。從那次以後，丁守中就一直堅持永遠是「民意高於黨意」。

如果想知道丁守中更多的政策，公共電視台今日下午一點舉辦台北市長辯論，這是唯一一場台北市5位候選人都到齊的辯論會，外界將關注丁守中和柯文哲如何攻防和攻擊，敬請期待！

除了台北市長辯論會外，下午兩點還有高雄市長電視政見會，這是韓國瑜和陳其邁首度正面對決!敬請收看中天新聞52頻道新聞深喉嚨Live「舌戰北高雙城」特別報導，現場轉播，即時評論

(中時電子報)

台北》北市長辯論 錕P柯P率先到… 台中》盧秀燕要林佳龍為政見跳票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。