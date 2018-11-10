台中》盧秀燕要林佳龍為政見跳票道歉 林陣營反擊說法囂張

國民黨台中市長候選人盧秀燕(右)到沙鹿市場掃街拜票，以90度深鞠躬表達最誠懇的請託。(林欣儀攝)

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國民黨台中市長候選人盧秀燕(左起)與市議員候選人顏莉敏合體，到沙鹿市場進行地毯式掃街拜票。(林欣儀攝)
民進黨台中市長候選人林佳龍競選總部發言人林尚賢反批盧的說法囂張、狂妄。(林欣儀攝)

選前倒數2周，國民黨台中市長候選人盧秀燕10日上午與市議員候選人顏莉敏合體，到沙鹿市場掃街拜票，獲得攤商與民眾熱情支持。盧秀燕表示，民進黨候選人林佳龍許多政見都跳票、他應該向市民道歉。林陣營則反批盧秀燕以錯誤數字欺騙選民，相信市民能看得清楚。

盧秀燕與顏莉敏在競選總幹事顏寬恒陪同下到沙鹿市場進行地毯式掃街拜票，她除逐一與民眾握手、請託，更深深鞠躬達90度，有支持的攤商送上鳳梨祝福、買菜的婆婆媽媽們要求合影，也有攤商當場高喊「凍蒜、凍蒜」，氣氛熱絡。

被問及對手攻擊她的交通政見涉及抄襲，盧秀燕表示，林佳龍擔任4年市長花掉近8千億元預算、甚至舉債800多億元，但包括市政路打通、華南路、大巨蛋等許多政見都跳票，建議林佳龍在民調高呼市長換人之際，應向市民道歉，留下一個好的身影。

林佳龍競選總部發言人林尚賢反擊指出，林佳龍4年來對台中的改變、大家有目共睹，民眾也希望讓他繼續執行各項建設，對盧秀燕這種囂張、狂妄的說法，相信台中市民聽不下去，也能看清誰才是適合的市長人選。

(中時 )

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