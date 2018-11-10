改善南台空汙 高思博與韓國瑜合體呼籲「以核養綠」

改善空汙，國民黨台南市長候選人高思博呼籲「以核養綠」。（高思博團隊提供）

友善列印
中時

連續5天整個南台灣籠罩在一片霧霾之中，出現今年入秋以來最嚴重的空汙。11日將赴高雄與韓國瑜合體展開「反空汙大遊行」的國民黨台南巿長候選人高思博表示，為了下一代的生存環境，他呼籲支持「以核養綠」公投，因為「這一票影響孩子未來」。

高思博指出，連自己的母校新營國小，這兩天都被霧霾消失在監視器畫面裡，令人看得怵目驚心。走到哪裡，空氣中都飄有焦油、汙濁不新鮮的氣味，即便空汙在中南部影響如此嚴重，但過去用PM2.5的計算標準，已經在去年12月被環保署將測量指標改成AQI；過去的紫爆時刻，現在都只能叫做「紅害」，這種標準的放寬根本就是在欺騙民眾。

高思博還說，台南空氣差，1年估計有長達6個月是PM2.5超標，民眾孩童長時間呼吸一級致癌物PM2.5，對健康會造成嚴重危害。但民進黨政府推2025非核家園，明明缺電，硬不承認缺電，卻要用火力發電，讓民眾用健康、用肺發電。

「依賴燃煤，全民倒楣！」高思博指出，當選巿長一定推動空氣汙染物總量管制，1年內制定本市汙染物總量管制自治法規，目標是2年內讓紅色警戒站日數減量35%，2019年達每立方米15微克，以確保市民健康不受空氣汙染危害。

「台南抗空汙，為台南找回藍天」，高思博除11日將與韓國瑜合體展開「反空汙大遊行」之外，同時也呼籲支持「以核養綠」，先以核能作為穩定基本電力來源的前提下，再進一步發展風力發電、太陽能等綠色能源。高思博強調，「以核養綠」公投是人民最後的手段，這一票將影響台灣未來走向，決定著下一代孩子的未來，呼籲巿民11月24日投票時記得要領取公投票。

(中時 )

台中》盧秀燕要林佳龍為政見跳票… 高雄》扁嗆不給去晚會「攔小英車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。