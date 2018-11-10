改善南台空汙 高思博與韓國瑜合體呼籲「以核養綠」

2018年11月10日 12:44 中時 洪榮志

連續5天整個南台灣籠罩在一片霧霾之中，出現今年入秋以來最嚴重的空汙。11日將赴高雄與韓國瑜合體展開「反空汙大遊行」的國民黨台南巿長候選人高思博表示，為了下一代的生存環境，他呼籲支持「以核養綠」公投，因為「這一票影響孩子未來」。

高思博指出，連自己的母校新營國小，這兩天都被霧霾消失在監視器畫面裡，令人看得怵目驚心。走到哪裡，空氣中都飄有焦油、汙濁不新鮮的氣味，即便空汙在中南部影響如此嚴重，但過去用PM2.5的計算標準，已經在去年12月被環保署將測量指標改成AQI；過去的紫爆時刻，現在都只能叫做「紅害」，這種標準的放寬根本就是在欺騙民眾。

高思博還說，台南空氣差，1年估計有長達6個月是PM2.5超標，民眾孩童長時間呼吸一級致癌物PM2.5，對健康會造成嚴重危害。但民進黨政府推2025非核家園，明明缺電，硬不承認缺電，卻要用火力發電，讓民眾用健康、用肺發電。

「依賴燃煤，全民倒楣！」高思博指出，當選巿長一定推動空氣汙染物總量管制，1年內制定本市汙染物總量管制自治法規，目標是2年內讓紅色警戒站日數減量35%，2019年達每立方米15微克，以確保市民健康不受空氣汙染危害。

「台南抗空汙，為台南找回藍天」，高思博除11日將與韓國瑜合體展開「反空汙大遊行」之外，同時也呼籲支持「以核養綠」，先以核能作為穩定基本電力來源的前提下，再進一步發展風力發電、太陽能等綠色能源。高思博強調，「以核養綠」公投是人民最後的手段，這一票將影響台灣未來走向，決定著下一代孩子的未來，呼籲巿民11月24日投票時記得要領取公投票。

(中時 )