宜蘭》林姿妙推第一支競選CF 主打循環經濟資源永續

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙10日公布第一支競選CF，主打將「垃圾變黃金」的「羅東鎮有機廚餘處理中心」經驗模式。（胡健森攝）

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國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙10日公布第一支競選CF，主打將「垃圾變黃金」的「羅東鎮有機廚餘處理中心」經驗模 式。（胡健森攝）

選戰倒數14天，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙10日公布第一支的競選CF，以鎮長任內推動極為成功的「羅東鎮有機廚餘處理中心」為主軸，訴求「落實資源永續 推動循環經濟」的選舉政見，強調當選縣長後，將進一步推廣到全縣各鄉鎮，追求整個宜蘭縣有更良好的經濟環境及品質。

這支2分鐘長的競選CF，一開始以每天在果菜市場內辛勤處理蔬果及有機廢棄物的基層工作人員為主角，再帶出林姿妙任內成立全縣唯一的「有機廢棄物處理中心」，是如何處理各家戶的生廚餘以及農業生產相關廢棄物，變成極有價值的有機土，再進而「垃圾變黃金」，創造出新的產業經濟循環。

林姿妙競選總部執行長陳貴逢表示，保護地球是大家都在談的普世價值，林姿妙在羅東鎮長期間推動的「有機廢棄物處理中心」，對地球資源的永續利用極有助益，而林姿妙的目標，就是將這個成功模式複製、推廣到全縣的各鄉鎮；總部發言人黃琤婷說，面對劇烈環境的挑戰，「有機廢棄物處理中心」不僅可帶動新產業，更是良好的經濟循環模式，也能讓宜蘭縣民追求更好的經濟及環境品質。

林姿妙競選總部進一步補充表示，羅東鎮有機廚餘處理中心目前每天的日處理量約16噸，滿載產能則達到20噸，透過處理中心所生產的有機改良土，除提供農業生產者及一般家戶農業栽培生產使用，冬山鄉農會生產的珊瑚菇亦以有機土為栽培土，未來這個機轉模式如果拓展到全縣，將可貫徹宜蘭縣「落實環境資源永續、創造經濟產業循環」的目標，及其他新型態生產端的應用，增進農業生產產值。

(中時 )

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