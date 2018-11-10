新竹》「小智抱橘熱」現象產生 林智堅勝選小物超夯

2018年11月10日 12:40 中時 徐養齡

竹科企業員工熱情送上勝選橘子。（徐養齡翻攝）

林智堅站路口拜票收到不少橘子。（徐養齡翻攝）

新竹市長林智堅消夜場直播每天LIVE放送，其中嘗過各式大小點心，日前偶然吃橘子搭配消夜，引起支持者間一股「小智抱橘熱」，掃街所到之處，常有支持者主動送橘子加油，還貼心寫上號碼，象徵吉利的橘子儼然成為「林智堅限定」的競選小物。

適逢柑橘產季，隨著選戰愈打愈緊湊，林智堅天天一早到各大路口，與幸福特攻隊議員候選人合體向上班的市民問好，日前1名年僅4、5歲的小女孩，在青草湖夜市親手送上寫著6號的橘子，林智堅看到小妹妹的熱情，趕緊收進口袋中，晚間直播時特別撥來吃。

不少網友聽聞這段送橘子小故事，直呼「好窩心」，此後支持者最常送的加油物，就屬寫上凍蒜和6號的橘子最多，競選團隊觀察，林智堅率隊到科技公司與科技人共進午餐，員工們就以「6號橘子山」迎接，每人人手一顆與林智堅合照。

有趣的是，隨著橘子愈收愈多，林智堅除了會請幕僚好好收下，晚間直播時還會指定今天要吃哪位民眾送的橘子，線上開吃的同時，也會問網友「這是誰送的橘子？」帶來熱烈互動。

對於這股意外形成的「小智抱橘熱」，林智堅及幕僚們也覺得意外，巧合的是，林智堅競選主要色系就是橘色，一進總部就能看到亮眼局牆，競選團隊將趁著這股熱潮，於倒數黃金周發起「6號勝選橘」大募集，炒熱氣氛。

(中時 )