胡婷婷升格當媽 首曬同框萌兒照「好久不見」

胡婷婷日前和老公生下一兒。（圖／翻攝自胡婷婷，新一頁、胡志強臉書）

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中時電子報
胡婷婷分享與兒子同框照片。（圖／翻攝自胡婷婷，新一頁臉書）

女星胡婷婷2年前和相識16年的律師老公Adam結婚，日前旺旺集團副董事長胡志強宣布當「阿公」，分享胡婷婷和女婿生下外孫「QQ」萌照，今(10日)胡婷婷更新臉書，首曬出自己當媽後和QQ的同框照片，看來幸福滿溢，她也對粉絲貼心喊話：「好久不見」。

胡婷婷2年前宣布和Adam結婚，並透露她和老公相識多年小故事，說2001年遇到911事件時，因為那天正好是她的生日，未料在紐約街頭遇到世貿中心冒出灰煙，在一片混亂之際，她的眼前浮現了Adam的臉，便走近了Adam住的地方，不久看到Adam帶著一群暫時無法回家的同事回來，多年後胡婷婷感慨說：「每當我徬徨時，我總是想起他家門前的石階」，兩人也決定不能再錯過彼此。

本月初胡志強曬出胡婷婷兒子可愛照片，直說：「我真的很幸福，現在有了第二個孫子，這是婷婷兒子的滿月照。特別與大家分享。」引來大批網友祝福，今稍早，胡婷婷也首度親自報喜，分享自己抱著兒子美照，粉絲也沾染喜悅開心說：「真實的幸福」、「恭喜～妳還是好美麗喔！寶寶也好可愛」、「恭喜婷婷喜獲麟兒」、「恭喜，升格當媽媽了，往後日子一定會更精彩，繼續加油，往最好的方向去邁進」。

(中時電子報)

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