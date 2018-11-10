山西化工廠反應爐爆炸 6月曾因臭味遭令停工

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旺報
賴志昶

山西省呂梁市交口縣雙池鎮馬家山村的誠和化工廠7日發生火災，引發化學反應爐爆炸。根據《中新網》報導，該企業還在籌建期時就曾多次被村民舉報，6月時還因環保問題遭交口縣環保局責令停止生產。

誠和化工廠地處在群山包圍中，7日中午突發火災。據報導，化工廠經過爆炸後，主建築毀損嚴重，廠房多處倒塌，許多設備受到衝擊而嚴重變形，有些簡易房屋也燒得只剩主框架。

附近村民表示，她在家中突然聽到很大聲響，「震得廚房牆皮都往下掉」，直門一看後，對面山區冒出濃煙，空氣中還充滿刺鼻味道，隨後才發覺客廳不少窗戶玻璃都被震碎。

一名李姓村民說道，這裡自前年開始竟經常有臭味，打電話通報很多次後，還是經常能聞到，有時候有孩子們回來居住，「都嫌臭，就都走了」。

雙池鎮人民武裝部部長張曉輝表示，該企業在試驗生產期間，遭村民反應有臭味，立即被政府勒令停止生產，此後又請了專家指導，但仍未改善，因此成為政府監管重點，「一有臭味就趕緊停」。

交口縣環保局6月發布的《責令改正違法行為決定書》顯示，該企業未取得排污許可證及未通過環境保護竣工驗收就開始試驗，立即被要求停止生產，在環境保護驗收完成與取得排污許可證之前，皆不得擅自回復生產。

交口縣雙池鎮政府表示，現場人員在火災當時曾試圖以滅火器滅火，但未見成效，火勢失控後就趕緊撤離現場，未導致人員傷亡；目前，詳細的起火原因仍待警消單位調查。

(旺報 )

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