民進黨候選人「1111」連線造勢 光棍節前夕杜絕抹黑謠言

民進黨台南市長候選人黃偉哲（右三）帶領同黨議員候選人蔡筱薇（左起）、邱莉莉、呂維胤與陳宗明一起高喊當選。（程炳璋攝）

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台南市長候選人黃偉哲在1111團結大會中進場。（程炳璋攝）

適逢11月11日「1111」光棍節前夕，由民進黨台南市議員候選人邱莉莉10日發起11號連線，4位1字頭議員候選人與台南市長候選人黃偉哲連線造勢，要支持者在選前杜絕抹黑謠言，堅定綠色執政、品質保證的信心。

這場1字頭團結大會由抽中11號的邱莉莉（中西區、北區）發起，找來同為11號的呂維胤（南區、安平區）、陳宗明（永康區），另外10號的蔡筱薇（東區）與1號的黃偉哲加起來同為11號，5人一起登台造勢。

今年選舉冷清，各議員候選人除了競選總部成立大會外，再自辦大型造勢會的場合不多，民進黨候選人乾脆聯合拉抬造勢。

距投開票日剩2周，這場團結造勢大會由邱莉莉帶頭，所有議員候選人一起舉著火炬衝進場內，展現勝選氣勢。

邱莉莉表示，過去自己選舉區在中西區，這次範圍加入北區，選起來比以往更加辛苦，因此特別將競選總部設在北區，爭取北區選民支持。

邱莉莉表示，選舉後期總是會出現中傷謠言，自己深受謠言困擾，希望選民堅定支持，並讓同志呂維胤、陳宗明、蔡筱薇一起「全壘打」當選，別讓她覺得在議會孤掌難鳴。

黃偉哲表示最近外面抹黑滿天飛，他對抹黑謠言感同身受，對於對手的各種抹黑，一定提出法律告訴，該告就告，謠言不是選舉完後就不算數，自己講出的話就要自己負責任。

(中時 )

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