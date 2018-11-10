「今日頭條」傳播低俗內容遭判行政處罰 相關頻道停止更新1月

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旺報
賴志昶

大陸網路平台「今日頭條」與手機APP「豆包酷訊」因涉及傳播色情內容，於11月上旬遭北京市文化市場行政執法總隊先後查處後，被處以行政處罰，並需停止更新或下線相關頻道。

據《北京日報》報導，北京市文化執法總隊10月根據全國「掃黃打非」辦公室提交的證據，對今日頭條含有色情內容的網站內容進行調查。

經過調查，今日頭條網在該網站「故事」頻道上，刊登《一夜荒唐之後，那個男人竟然是她新來的領導》、《為賺錢給母親治病，我去會所打工，沒想到第一個顧客會是自己老師》等16部含色情成分的網路內容，涉及出版、傳播含有禁止內容的網路出版物，5日遭責令刪除違規內容，並停止故事頻道更新1個月，同時被處以行政處罰。

執法總隊10月18日根據掃黃打非辦公室另一件證據，對豆包酷訊手機APP進行專案調查。經查，豆包酷訊在「社會」頻道中，提供《上海松江健身房，驚現3P門，多個路人拍下視頻》等含有渲染色情內容的網路視聽節目，7日被作出「警告」與行政處罰，同時「社會」等相關頻道已被勒令下線。

相關負責人指出，針對利用網路傳播色情低俗內容的違法行為，執法總隊根據相關規定，將會加快調查效率，並加重執法力道，監察查處不法行為。

(旺報 )

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