真衰！上飛機被逼坐沾糞機位 他怒告航空公司

2018年11月10日 12:57 中時電子報 陳舒秦

美國一名乘客班機，搭飛機卻遇到自己座位周遭都是動物糞便，空服人員只告訴他若不想坐，就下機換搭別班。他也只好硬著頭皮上機，這次煎熬難受的經驗讓氣得揚言提告，更強調自己：「我是鑽石級百萬哩程客戶，如果連頂級客戶都受到如此對待，無法想像他們會如何對待那些不屬於飛凡哩程常客計畫（SkyMiles）的人。」。

一名達美航空鑽石級哩程常客米罕（Matthew Meehan），1日一登上達美航空從亞特蘭大飛邁阿密的班機，就發現自己座位及周遭都是動物糞便，那天機上氣味難聞，他的座位、地板和牆上都有糞便，機組員給他兩張紙巾和一瓶琴酒，讓他去洗手間清掉自己身上沾到的穢物。空服人員只告訴他若不想坐，就下機換搭別班。

不過他從洗手間出來後，發現座位依然沒有被消毒，飛機照常登機。機組人員告訴他，他們正忙著登機，清潔人員沒有將座位清理好，「不關我們的事」。米罕要求清乾淨再坐，機上經理回覆他：「快要起飛了，你可以坐在原位或下機。」

最後米罕被迫繼續坐在臭氣沖天的位子上，臉書貼出自己鞋子上覆有糞便的照片，並留言：「這合法嗎？此事已違反健康法規，達美航空無人檢查座位是否乾淨，我坐在覆滿病菌的座位上，沒有道歉，沒有關心，太噁心、太可怕了！」

達美航空發言人為此發表道歉聲明，指該機前一班次有動物生病，未完全清乾淨，達美已向客戶道歉並提供退款和額外5萬哩程賠償，但可能會採取法律行動。

(中時電子報)