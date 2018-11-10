「桃色幸運草Z」明年1月台北開唱　粉絲：「終於等到！」

2018年11月10日 13:10 中時 李承陽

桃草主視覺海報相當繽紛。（大鴻藝術提供）

花了兩年即將完成日本47城市巡迴演唱會，下一步當然是跨出日本！成軍十年，日本女子偶像團體「桃色幸運草Z」閃電宣布將於明年1月26日來台開唱，消息一出許多台灣粉絲驚呆，直喊「場地實在太小！」，將與跨海而來的日本武士展開搶票大對決。

「桃色幸運草Z」於2008年5月17日首度曝光，一路從街頭唱到巨蛋，現任團員由百田夏菜子、玉井詩織、高城蕾妮、佐佐木彩夏所組成，代表色依序為紅、黃、紫、粉紅，且她們的粉絲遍佈各個領域，更連續五年蟬連日本娛樂界權威月刊「日經娛樂」藝人影響力排行榜的女子偶像團體第一名。

身為「週末女主角」的桃色幸運草Z，近幾年在日本演唱會可說是一票難求，豐富熱鬧且活力四射的舞台表現，在當今日本娛樂圈擁有獨特且難以超越的地位，曾一年內吸引超過60萬人次入場，無論室內還是戶外場地，萬人巨蛋等級或是千人體育館，只要桃色幸運草Z所在之處，對歌迷來說就是熱鬧祭典。

5月推出首張精選輯《桃色十八變》空降公信榜冠軍，今年不但首登東京巨蛋，甚至還演出由日本知名導演本廣克行所為其量身打造的音樂舞台劇，加上音樂劇以及專場演唱會，桃色幸運草Z的十週年行程可說是大爆滿，也因此台北場消息公布後，讓許多台灣粉絲淚喊：「終於等到了。」摩拳擦掌要與廣大日本粉絲搶票，因為以桃色幸運草Z現在的動員力，能夠在如此小的場地且如此近的距離看到這麼「清楚」的團員，根本是天方夜譚，錯過這次只怕機會不再。週末女主角「桃色幸運草Z 」首場台北演唱會，預定2019年1月26日於台北Legacy開唱。

(中時 )