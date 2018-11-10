成人施打公費流感疫苗夯 11月中旬供貨吃緊

2018年11月10日 13:35 中時 林周義

公費流感疫苗自上月15日開打以來，反應熱烈，疾管署統計，截至11月9日，公費疫苗的施打數較去年同期多出48萬劑，已有超過337萬人接種。依照當前狀況，0.5mL劑型公費流感疫苗在11月中旬可能出現短暫缺貨的情形，幼兒的0.25mL劑型則不受影響。疾管署副署長莊人祥提醒，元旦至農曆年間為流感高峰期，呼籲民眾儘快預約施打。

疾管署表示，今年公費流感疫苗開打狀況，比去年同期多了48萬劑，反應熱烈。但因世界衛生組織（WHO）改變流感疫苗株的組成建議，導致今年病毒株培養速度不如預期，生產時程較往年延後，預計在11月20號再進口20萬劑，12月中旬完成所有疫苗的交貨及配送。

時序入冬，流感高峰期已逐漸逼近。莊人祥提醒，元旦以後、農曆新年以前為流感高發時期，提醒民眾儘速預約施打。因疾管署預計0.5mL劑型流感疫苗的供貨將在11月中旬「吃緊」，建議民眾先行撥電確認。另提醒部分縣市可能暫緩校園集中接種作業，家長需留意；至於幼兒型0.25mL流感疫苗，則供貨穩定不受影響。

疾管署表示，目前仍有80萬劑0.5mL劑型流感疫苗。依照疫苗供應時程，不會影響公費對象的接種權益。若按時接種，民眾仍能趕在流感流行季前獲得保護力，並持續至隔年2、3月。若有相關疑問可至疾管署全球資訊網「流感專區」，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

(中時 )