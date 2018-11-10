《環球時報》社評：陸美緩和增加 是有益的積累

2018年11月10日 13:17 中時 李文輝

第二輪陸美外交安全對話當地時間9日在華府舉行，會後記者會上，雙方都積極表態，美媒總結說，雙方一致認為會談是坦誠、建設性和富有成果的。中共黨媒《環球時報》今天社評指出，雙方都強調了合作的重要性，這恐怕是雙方真實的意願，而非外交辭令。陸美合作的好處顯而易見，能形成兩國的經濟利益，促進解決兩國都關心的國際問題。一旦對立，必然導致雙方相互消耗，不僅很累，而且將造成各自爭取國家利益的低效。

社評表示，陸美領導人1日通了電話，現在雙方外交安全對話又舉行了，接下來習川會還將在本月底阿根廷G20峰會期間舉行，陸美關係緩和勢頭一下子強勁起來。這期間雙方應當推動形成一些實際成果，帶來經貿或者軍事關係等領域的實際進展，這會增加兩國溝通解決問題的信心。

社評稱，蓬佩奧在記者會上表示，他堅信兩國領導人的會晤一定會取得「實際的」成果，看來美方同樣意識到了出成果對於穩定陸美關係的重要意義。

社評認為，這次外交安全對話顯然增加了兩國通過談判解決問題的希望，繼續升級衝突雙方都不視之為上策。接下來的難點恐怕還在於雙方把彼此之間的「公平線」畫在哪裡。美方經常使用公平這個詞，陸方用平等一詞更多些，其實兩個詞大同小異。無論在亞洲地緣政治中還是在經貿領域，現在基本是大陸的核心利益在與美國的既得利益發生摩擦。確保大陸的核心利益和盡量照顧美國的既得利益恐怕應是雙方尋找平等、公平的原則線。

社評強調，陸美兩國的國家利益必然有差異，由於兩國政治制度不同，這一差異尤其複雜。現實是，兩國社會的普遍願望都是合作，但如果萬不得已，被號召對抗，他們也會跟的。雙方的激情和犧牲精神是能夠短期喚起的，但社會更加厚實的願望還是和平發展。陸美緊張顯然有相當一部分原因是不當互動導致的，認真調整互動方式，把兩國帶入以合作為主的相對穩定的關係，將是兩國民意的共同勝利。

(中時 )