野生東北虎現蹤 2次到訪黑龍江東京城林區

2018年11月10日 13:39 旺報 孫曜樟

黑龍江東京城重點國有林管理局日前發佈消息說，地處該林區西部張廣才嶺的爾站二林場作業區內，在時隔兩年後，最近期再次拍攝到野生東北虎視頻影像，此外，位於東京城局東部老爺嶺地區的東北虎豹國家公園範圍內；奮鬥管護站區域也在近期首次發現野生東北虎活動的蹤跡。

據該局資源科科員陳俊良表示，在例行翻看相機內視頻時，驚喜發現有兩架紅外線相機都清晰拍攝到野生東北虎活動身影，拍攝時間分別顯示2018年10月6日7時31分和7時43分。出現時間約3至4秒之間。從影像資料中可以看到，整段視頻清晰流暢，老虎上身黑黃相間的毛髮和嘴邊的白色鬍鬚清晰可見。

經過東北林業大學和北京師範大學的貓科動物專家判定，此次在爾站二林場作業區拍攝到的雄性野生東北虎屬於該區域的定居虎。與2014年12月、2015年1月在該地區頻繁現身的東北虎是同一隻。

另外，巡護員於2018年10月22日在東京城局奮鬥管護站區域內拍攝到的野外虎爪印照片，可以判定是一隻成年東北虎爪印，這也是該管護站成立以來於首次發現現野生東北虎活動蹤跡。

東京城重點國有林管理局近年來，不斷加大森林資源及野生動植物保護力量，開展了「林鷹」、「天網」、「亮劍」和「綠劍」等一系列專案整治行動，為保障野生動物棲息、頂端野生動物食物鏈的完整提供了良好環境。

(旺報 )