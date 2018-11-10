美陸對話提台灣 美媒：一中政策與一中原則的較勁

2018年11月10日 13:24 中時 李文輝

美中外交安全對話9日在華府舉行，雙方高層在會後記者會上，對彼此有重大分歧議題言辭交鋒，在台灣議題上，雙方也鮮明地表達了各自立場。

美方蓬佩奧首先在共同記者會開場白表明，他對陸方重申美國對大陸「強迫」其它國家壓縮台灣國際空間的關切。陸方楊潔篪強調大陸維護主權領土完整決心，表示「一中原則」是美中兩國重要政治基礎。

美國之音報導，蓬佩奧在答覆時說，美國對台灣的政策沒有改變，川普政府自上任以來即遵循「一個中國政策」及3個聯合公報。他說：「我們採取的每一個舉措都符合那項政策。我們也將持續採取符合這個政策的作為、遵守我們的承諾。那是美國長期以來的承諾。」

美國之音稱，雖然蓬佩奧沒有提到《台灣關係法》，不過美國國務院在傍晚發出關於美陸外交安全對話的聲明中說，美國在會談中確認「美國基於《台灣關係法》及3個聯合公報的一個中國政策」的承諾，美國呼籲大陸恢復台海穩定，尊重台灣的國際空間。美國「反對任一方旨在改變現狀的單方面作為，包括任何武力或脅迫。」

美國之音報導，至於記者提問大陸的「一中原則」與美國的「一中政策」究竟有何不同？楊潔篪沒有直接答覆，而是重申北京立場。強調台灣是大陸領土不可分割的一部分，在他所說的「一中原則」的基礎上，大陸與世界上超過170個國家建立外交關係，大陸將繼續堅持此一「原則」，因為這是涉及大陸「主權、尊嚴、安全與領土完整」的大事。

大陸國防部長魏鳳和接著說，台灣是中國領土不可分割的一部分，追求統一是黨和國家的目標，如果台灣從大陸分裂出去，解放軍將「不惜一切代價」維護大陸主權和領土完整，正如當年美國的南北戰爭一樣。

(中時 )