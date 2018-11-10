台北》柯文哲拋政績、溫情喊話 邀請市民讓改變持續發生

2018年11月10日 13:27 中時 張潼

台北市長辯論會。

唯一一場5位台北市長候選人全數參加的電視辯論會今登場，第一階段申論，現任市長柯文哲在申論時，細數自己4年來的施政作為，強調自己的執行力、與人民所需站在一起，最後溫情喊話呼籲，「沒有政黨背景的柯文哲，靠信念與市民支持，堅持了4年，讓台北市改變成真，下個4年會更加努力，改變更加成真，並邀請大家讓改變持續發生。」

柯文哲表示，2014年他首次參選的口號，改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，當時是場以文化為主體的社會運動，也是以改變政治文化為訴求的選舉。他上任後，解決了幾十年來沒辦法解決的問題，「為政在耐煩而已，不要幻想一天解決，但每天進步一點點，還是可以解決大大小小問題，台灣不需要發現問題、解決問題的人，現階段需要的人是解決問題的人。」

柯文哲接著細數自己的政績，首先以北門為中心的西區門戶計畫是市政改革起點，包括拆除忠孝西路公車專用道、拆除忠孝橋引道、讓北門重見天日，拆除國光客運站改建成廣場與公車彎、路型重整等；接著，往南有環南市場改建，明年8月完工，漁市場的中繼市場開工，388公園闢建、建成圓環重建、大龍市場海砂屋重建、明論公宅興建中，社子島今年通過內政部審議，宣告走入歷史新頁等。

另外，興建公宅、推動包租代管、分級租金補貼、推動斯文里三期公辦都更，讓，未來南機場和水源二三期都可以依例辦理；政治必須落實在生活中，鄰里交通改善計劃最好例子，不但巷道更整齊，車禍從首年下降47％，到現在第三年降了60％，更讓去年成為50年來車禍死亡最少的一年；另外，4年也還債530億。

柯文哲強調，這些在在證明柯文哲擔任市長，市府是一支堅強戰鬥力團隊，「沒有政黨背景的柯文哲，靠信念與市民支持，堅持了4年，讓台北市改變成真，下個4年會更加努力，改變更加成真，邀請改變持續發生。」

(中時 )