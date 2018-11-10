電視辯論》柯文哲打政績牌 姚批説謊 丁轟虛假

台北市長辯論登場！ 5位候選人全到齊
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中時電子報
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台北市長候選人柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右後）。（姚志平攝）
台北市長候選人姚文智（右）與夫人潘瓊琪（左）。（姚志平攝）
台北市長候選人丁守中。（姚志平攝）
民進黨參選人姚文智一上台就開口批評柯文哲。(YT截圖)

台北市長辯論會今1點登場，今天辯論會由公視主辦，並提供網路直播，預計分三階段進行，首先是每人6分鐘的申論。民進黨參選人姚文智一上台就開口批評柯文哲，從公共建設停滯一路罵到誇耀還錢是假，說柯文哲能還錢是因為台北市稅收超收400多億，以及作帳，不是靠自己省下的錢。

台北市長辯論會10日登場，第一階段申論時，國民黨候選人丁守中隨即將炮火對準柯文哲，他表示，作為台北市長要擁有溫暖、包容、關懷照顧市民的心，要把市民當作自己的家人照顧，但柯在4年來對青年、老年及女性群眾都沒有盡到責任，質疑「柯文哲真的有改變成真嗎！」

丁守中表示，柯文哲的支持度在25歲到29歲中最高，但台北市是全台失業率最高，比例高達9.2%比全國平均失業率高2至3%，這是讓人痛心的數字，後面代表多少年輕人的失望與無助，看到柯市長開很多電音趴，但年輕人所需要的是工作機會，每次政績不好就只會推給前任，跟柯新上任相比也整整倒退2成，柯文哲真的有做到光榮城市、改變成真嗎？

姚文智在提問時，又追著柯文哲問他去中國18次，到底發生什麼事情，做了什麼事情，才是大家關切的。「大家是對你對中國的態度感到懷疑，為什麼輕易接受兩岸一家親」，台灣的處境這麼困難，我們對柯文哲質疑的是，你是首都市長，這麼重要的角色，卻輕易接受兩岸一家親。

(中時電子報)

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