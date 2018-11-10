台北》李錫錕：不支持他 「就是殺死不怕困難的精神」

友善列印
中時

唯一一場5位台北市長候選人全數參加的電視辯論會今登場，第一階段申論時，無黨籍候選人李錫錕直言自己擁有不怕困難、堅持到底的人格特質，若不支持他，就是殺死這樣的精神。

李錫錕表示，他認為，稱職的市長和政治領袖有三條件，其一，堅強勇敢能夠帶領人民度過困難的人格特質，其次，高瞻遠矚、可行可遠的政見，最後，溝通協調建立共識的執行能力。

李認為，許多人稱讚他，但最令他感到開心的，是稱讚他「很勇敢」，許多人認為他缺乏政黨奧援、孤軍奮鬥還撐到那麼久，很怕他「希望不大」，但「台北市如果有一百萬人講這話，我就當選啦！」

李錫錕說，我是大學老師，各位市民你們是家庭中的家長，我在學校教小孩，各位在家庭裡也教小孩，要帶給小孩什麼價值跟教育？一技之長的訓練、四維八德，可是我們永遠不會忘記要教他們要堅強、勇敢，面對困難不要屈服，要再接再厲，今天我李錫錕雖然這麼困難，但也和我們家長呼應在教小孩，這是個精神，是個不怕困難、度過困難、堅持到底的精神。我代表的就是這精神、人格特質。所以，「今天你不支持我，等於你殺死了這個精神。」

他還強調自己拋出的夜間經濟政策，讓台北市用夜間經濟變成不夜城，一個城市如果24小時賺錢，跟12小時賺錢，動力、產值是不一樣的。倫敦夜間經濟替倫敦帶來將近9000億台幣，26萬就業機會，台北市如果這樣，其他問題通通迎刃而解。

(中時 )

電視辯論》柯文哲打政績牌 姚批… 台北》趙少康：還相信柯P的藍軍 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。