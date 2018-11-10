台北》李錫錕：不支持他 「就是殺死不怕困難的精神」

2018年11月10日 13:30 中時 張潼

唯一一場5位台北市長候選人全數參加的電視辯論會今登場，第一階段申論時，無黨籍候選人李錫錕直言自己擁有不怕困難、堅持到底的人格特質，若不支持他，就是殺死這樣的精神。

李錫錕表示，他認為，稱職的市長和政治領袖有三條件，其一，堅強勇敢能夠帶領人民度過困難的人格特質，其次，高瞻遠矚、可行可遠的政見，最後，溝通協調建立共識的執行能力。

李認為，許多人稱讚他，但最令他感到開心的，是稱讚他「很勇敢」，許多人認為他缺乏政黨奧援、孤軍奮鬥還撐到那麼久，很怕他「希望不大」，但「台北市如果有一百萬人講這話，我就當選啦！」

李錫錕說，我是大學老師，各位市民你們是家庭中的家長，我在學校教小孩，各位在家庭裡也教小孩，要帶給小孩什麼價值跟教育？一技之長的訓練、四維八德，可是我們永遠不會忘記要教他們要堅強、勇敢，面對困難不要屈服，要再接再厲，今天我李錫錕雖然這麼困難，但也和我們家長呼應在教小孩，這是個精神，是個不怕困難、度過困難、堅持到底的精神。我代表的就是這精神、人格特質。所以，「今天你不支持我，等於你殺死了這個精神。」

他還強調自己拋出的夜間經濟政策，讓台北市用夜間經濟變成不夜城，一個城市如果24小時賺錢，跟12小時賺錢，動力、產值是不一樣的。倫敦夜間經濟替倫敦帶來將近9000億台幣，26萬就業機會，台北市如果這樣，其他問題通通迎刃而解。

(中時 )