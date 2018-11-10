台北》趙少康：還相信柯P的藍軍 叫「傻藍」！

2018年11月10日 13:35 中時電子報 高德順

台北市長辯論會時登場，由於這是選前唯一一場現任市長柯文哲有出席的辯論，其餘4個對手陣營無不磨刀霍霍。前民進黨立委沈富雄在政論節目中指出，柯P氣數已經在消風，丁守中一定要緊咬柯P「兩岸一家親」，因為這是騙藍騙綠還騙習近平，連北京都敢騙，騙不過去時再向大家道歉，回過頭來又說兩岸一家親。媒體人趙少康表示，柯說兩岸一家親後向綠營道歉，真的很奇怪，現在還支持、相信柯文哲的藍軍，不是腦筋壞了就是眼睛壞了，叫「傻藍」。

20181109中天新聞 小野挺邁韓流衝柯！ 最新柯丁民調僅差2.7%

蘋果委託世新大學的台北市長最新民調指出，柯34.1%、丁31.4%，兩人差距2.7%，在誤差範圍內，姚7%，未決定25.9%。政黨傾向，柯支持者中，泛綠52.5%、泛藍22.6%、中立42.5%；丁支持者中，泛綠0.4%、泛藍66.2%、中立18.9%；姚支持者中，泛綠31.9%、泛藍0.1%、中立8%。趙少康表示，姚選情低迷，是因為泛綠票跑到柯，丁還落後柯，是因為泛藍票跑到柯，姚必須挖柯泛綠票，而丁如果能從柯的泛藍及中立支持者中挖票，才有機會勝出，因此柯才會說：藍拉5%、綠拉5%「我就倒了！」

國民黨台北市議員徐弘庭表示，這份民調最大的差異在於，原本認為柯藍軍支持者有25%，現在掉到22%，關鍵是韓國瑜的外溢效應顯現，未來會出現黃金交叉。丁是否有可能追上柯？沈富雄認為，當然有可能，因為未決定選民在縮小，而且縮小的結果，大概是藍綠2比1，去藍的多於去綠的。丁要贏的關鍵在於42.5%中立選民，丁守中精神拿出來，有戰力的話，這塊選票才會動。

前國民黨立委林郁方表示，丁守中要攻擊、攻擊、再攻擊。民眾觀察政治人物要看有沒有戰鬥力，丁不要怕講錯話，韓國瑜讓原本對國民黨失望的人在高雄重新歸隊，在台北也會歸隊，中間選民的票能拿到當然最好，但至少丁一定要把藍軍的票挖回來，才有機會贏。

(中時電子報)