雙十一淘寶主播商機 烈兒寶貝現身說法

2018年11月10日 13:41 旺報 張國威

隨著消費者對個性化設計及客製化產品的需求日益增長，同質化的產品及諮詢服務方式，難以滿足消費需求，伴隨直播技術的興起，淘寶主播職業應運而生，成為雙十一一道亮眼的風景，也成為天貓、淘寶雙十一狂歡節重要的生態夥伴。

「烈兒寶貝」就是一名高人氣的淘寶主播，本名李烈，擁有粉絲200萬，是許多商家和品牌趨之若鶩的合作夥伴，許多消費認可她的時尚品味穿搭心得，幾千件衣服可在直播中瞬間賣光，與消費者建立起了互動性強和黏性高的長期連接。在2017年的雙十一貓晚，一場5分鐘的直播銷售額就能高達1000萬人民幣。

李烈表示，在做淘寶主播之前是做淘女郎，也就是淘寶商品的平面模特。淘寶主播是2016年才加入，也就是藉由直播推廣商品，淘寶直播跟其他直播平台較不一樣，不是推介個人，而是推介商品。透過直播與消費者不再需要透過鍵盤交流，直接透過視頻就可滿足線下觀眾的購物需求。

數據顯示，淘寶已聚集160萬個類似「烈兒寶貝」的內容創業者，主力軍多為85、90後的年輕女性或家庭主婦、學生，透過直播、短視頻、圖文等多種形式，這個年輕的創業創新群體幫助平台上的品牌商家與消費者互動，並即時反饋消費者對商品的需求，如今淘寶直播已經可以為商家直接帶來千億人民幣的銷售額，並仍以非常快的速度發展。

(旺報 )