新北市》蘇泓欽競選總部11日成立 朱立倫尤清等親臨祝賀

2018年11月10日 13:39 中時 許哲瑗

新北市議員候選人蘇泓欽，將於11日在鶯歌尖山路尖山公園舉辦競選總部成立大會，有世界得獎頂尖的國中戰鼓隊與龍獅隊精彩表演，台北縣長尤清、新北市長朱立倫、台北市副市長鄧家基、立委吳琪銘和羅致政等人，都將親臨開幕，預祝高票當選，邀請民眾共襄盛舉。

蘇泓欽投入年底選戰，盼能傳承父職，繼續為地方服務，他表示，父親除在縣政府時期爭取闢設三鶯新生地、鶯歌陶博館、鶯歌陶瓷老街和鶯歌高職等重大建設外，升格後也在市長朱立倫的大力支持，為土樹三鶯地區爭取鶯歌運動公園、改建三鶯大橋、解決土城清水地區淹水問題，協調改善蘇迪勒颱風造成三峽橫溪地區淹水問題、闢建新鶯堤外便道、鶯歌外環道、山水步道綠美化設施、闢設鶯歌地區多座公園等多項建設。

11日的競選總部成立大會中，僅管尤清腳傷未癒仍負傷出席，授旗給競選團隊許元和總幹事，朱立倫與多位局長、台北市副市長鄧家基，立委吳琪銘、羅致政等人也到場祝福，不分藍綠一齊到場力挺。

對於蘇有仁判刑定讞一事，蘇泓欽表示，14年來父親的財產狀況完全沒有變動，遭控洗錢、暴力圍標、磁磚圖利等也都在一審與更二審時判無罪，雖然一直堅信司法會還他清白，律師團也堅信一定會發回更審，但在最高法院更三程序重審部分，政治還是凌駕了司法，完全沒有採納有利於蘇有仁議員有利的部份草率駁回，5日內連判決書都尚未收到就要立即入監服刑，令人遺憾。

蘇泓欽表示，目前已由律師團研議提出非常上訴，父親的冤屈鄉親都知道，希望年底能繼續支持蘇泓欽，用選票選盼蘇有仁無罪。

(中時 )