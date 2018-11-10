嘉市檢警查賄 現任議員競總被搜索

2018年11月10日 13:41 中時 呂妍庭

嘉義市檢警今10日前往某現任議員競選總部、住家等處所搜索。（呂妍庭攝）

嘉義檢警查賄不休息，今10日大批檢警根據掌握的情諮，前往東區某現任郭姓議員的競選總部、住家等處所搜索，對大批檢警找上門，競總工作人員非常低調，面對記者詢問說「沒事」，不願多談，至於議員是否知情？工作人員回答議員有其他行程不在，但根據檢警掌握的資訊，該郭姓議員候選人日前已出國離境，由於嘉義市定期會12日開議在即，目前尚不得知該名議員屆時是否回國。

嘉義地檢署目前查獲賄選案件共26件，收押17人，包括1名東區市議員候選人，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，經綜合各項直接和間接證據，認為這位議員候選人涉嫌犯罪情節重大，今才展開搜索行動，原本以為他仍在進行競選活動，沒沒想到早上清查才知道人6日已出境，因無法傳訊郭姓市議員候選人，地檢署也呼籲當事人早日出面接受刑事調查，至同時會持續持續鞏固相關證據。

嘉義地檢署表示，據查郭姓市議員候選人自2018年某月起，即尋得多名樁腳，並交付賄款予樁腳，再由樁腳以每票1000 元代價，向熟識的選民買票，要求選民投票支持郭姓市議員候選人，郭姓市議員候選人所為，係犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌。

(中時 )