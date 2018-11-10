台北》申論就開轟 丁守中批：柯P真的有改變成真嗎！

台北市長五位候選人一起合影。

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中時

台北市長辯論會10日登場，第一階段申論時，國民黨候選人丁守中隨即將炮火對準柯文哲，他表示，作為台北市長要擁有溫暖、包容、關懷照顧市民的心，要把市民當作自己的家人照顧，但柯在4年來對青年、老年及女性群眾都沒有盡到責任，質疑「柯文哲真的有改變成真嗎！」

丁守中表示，柯文哲的支持度在25歲到29歲中最高，但台北市是全台失業率最高，比例高達9.2%比全國平均失業率高2至3%，這是讓人痛心的數字，後面代表多少年輕人的失望與無助，看到柯市長開[很多電音趴，但年輕人所需要的是工作機會，每次政績不好就只會推給前任，跟柯新上任相比也整整倒退2成，柯文哲真的有做到光榮城市、改變成真嗎？

丁守中也指出，婦女部分柯曾說重男輕女是生物本質、女人漂亮就造當櫃姐、外籍新娘進口說、不願做婦產科醫師 等， 這些言論在年輕人耳濡目染下，如何做到性別平等？至於公宅跳票 、公營幼兒園也跳票，年輕人每月要增加支出養兒育女。

丁守中質疑，柯文哲取消敬老金，安養照顧中心、日托不夠和照顧服務員員額也不夠，台北市高齡化長者對於縣市長長輩關心照顧滿意度是全台最低，柯文哲真的有照顧老人嗎？

最後丁守中強調，市長主要責任不是省錢而是要照顧人民，讓人民安居樂業，柯文哲做不到的，丁守中早就準備好，可以讓台北市民過更好的日子！

(中時 )

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