新竹》抵制抹黑造謠 徐欣瑩成立律師團

2018年11月10日 13:53 中時 莊旻靜

選舉倒數2周，新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊10日召開記者會，請出律師團，預計籌組抓鬼大隊，遏阻抹黑文宣，呼籲有心人士勿使奧步，團隊並公開台北市長柯文哲拍攝的應援影片，以自身經驗鼓勵徐欣瑩。

徐欣瑩律師顧問團由律師劉邦繡、劉川淵、張智凱出席，劉邦繡指出，只要文宣涉嫌違反選罷法，散布、夾報、傳遞者，亦觸及相關法規，可以現行犯逮捕、扭送到偵查機關。徐欣瑩科技後援會長鄭盛文也表示，近來扭曲、偏離事實的民調不斷，呼籲民眾檢視機構後的目的性。

徐欣瑩競選總部發言人陳程振表示，新竹縣是全台第二富有的縣市，賄選案件卻是全台最多，競選總部強調端正選風，希望全民共同檢舉、監督。徐欣瑩競選團隊的幕僚「學妹」李玫也說，身為設計人看到抹黑文宣感到厭惡、痛心．她也說，年輕人不是笨蛋，會明辨是非。

徐欣瑩競選團隊、律師團、科技後援會代表也一起以球棒，象徵抹黑奧步、綁樁賄選、假民調的紙團，呼籲改變新竹縣選舉文化，唾棄奧步抹黑。台北市長柯文哲在影片中表示，曾有人出書罵他，還有外國人來修理，對手不敢比政見、政績，而徐欣瑩有修養不攻擊他人，現在選擇走一條艱辛的路，呼籲選民跳脫藍綠思維，選一個有勇氣為人民服務的人。

(中時 )