台北》候選人合體辯論 姚文智批柯文哲說謊

2018年11月10日 14:07 中時 鄭舲

台北市長辯論會今下午在公視登場，五位候選人首度合體，民進黨台北市長候選人姚文智一開始在申論階段就砲火猛烈，痛批台北市長柯文哲四年前說要改變政治文化、改變首都，但讓大家「徹底失望」。

姚文智說，四年前柯文哲剛上任，看到北門周邊工程，讓人真的期待柯能努力帶動台北向上發展，但四年過去，還是只有看見那時展現的成績，四年來台北市真正的工程執行率，其實是滿江紅。台北市在2015到2017年，在中央政府過去都達90%的重大工程執行率，台北市各項工程都是敬陪末座的54%、56%、60%。

姚文智提到，柯文哲競選時花了很多時間做競選藍圖，但翻遍藍圖，真正重要的重大建設如大巨蛋、雙子星、北流中心、北藝中心，都看不到，「藍圖裡面台北市不需要公共投資，不需要大建設？」再看到政績地圖，柯文哲上任時宣稱五萬戶社會住宅，後來改成兩萬，又變成一萬二，「但你為何要說謊？」在柯的政績地圖中，每項都流標，最近柯說民眾可以帶行李搬進去，抽籤就好，但有完成嗎？

姚文智再提及大巨蛋議題，姚文智說，柯文哲一開始說大巨蛋是大弊案，所以大家給他掌聲，但拖了那麼久，中間多少次決策怠惰、轉彎、跟財團密會，「101大樓周邊有一處地方，是不是你跟財團密會的地方？」

姚文智說，柯文哲聲稱四年來替台北市省錢，事實上是因為房屋稅、地價稅、使用牌照稅、遺贈稅，因為法令修改，台北市超收440億，另外還有作帳，把捷運重置基金拿來還錢，事實上這些錢沒有一個是他省下來，「你還說採最有利標可以省錢，這樣欺騙人民對嗎？」

姚文智說，平心靜氣來看柯文哲的政績，北門要給他鼓掌，但很多必須做的工程，西區翻轉、經濟轉型、重大建設投資，給柯四年都看不到。例如大巨蛋，只有姚文智提出方法，在跨越忠孝東路要架構蝶翼般的人工平台，串連台北機廠、松菸文創、松菸巨蛋、國父紀念館、逸仙路，一直到市議會市政府前的廣場公園，不但可以解決巨蛋疏散、交通問題，還能帶動東區商業機能。

(中時 )