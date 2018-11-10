台北》火力全開 柯P轟姚、丁「競選經費能見人嗎？」

2018年11月10日 14:02 中時 張潼

台北市長辯論會進入交叉詰問，現任市長柯文哲提問時火力全開，重炮轟藍綠對手丁守中、姚文智。他說，2000年後經歷3次政黨輪替，但市民更厭倦藍綠，因為兩黨除統獨意識形態不同，其他都相同；他要詢問其他候選人，「民眾都知道藍綠兩黨製造問題而非解決問題，要如何相信製造問題的人可以解決問題？」

柯還直接向丁守中下戰書：「大巨蛋是你們搞出來的，你能夠解決你政黨的問題，不被政商關係綁架？」他還問所有候選人，大家競選經費能見人嗎？錢從哪來？選舉花這麼多錢、禁不起檢驗，可以公正無私檢驗市民嗎？

姚文智、丁守中有備而來，均拿出收支表格當場回應。姚文智指出，從6月1日到現在的支出，2342萬捐贈，加上自己也去房貸貸款，沒有柯文哲的2000萬，而是300萬，另中央黨部借款500萬，「公布的項目跟你公布的一模一樣！」

姚文智加碼批評柯，2014年時選前告訴大家，你要停止捐款，但後來關帳以後，帳戶持續募款，包括1038筆非匿名、500多筆匿名，共900多萬，這次你一樣公布捐款，但上次公布後還是很多問題，如500萬小吃店單據，這些都是來自監察院公報，你說要問姚立明，但那是依照政治獻金法由柯具名申報，「不然你就是沽名釣譽、譁眾取寵，不要再講兩黨跟你一樣！」

丁守中則說，截至目前收入3910萬，支出到現在2004萬，募款遠遠比不是上柯文哲能力；他也要提出更大問題，「柯市長你用公款做多少相關選舉活動？」這段時間不斷辦各種活動，光是10月有50剪綵，連捷運扶手梯啟用都去，郝龍斌市長任內開通57公里捷運通車，陳水扁馬英九也都有捷運開通，柯只有0公里，還拿公家預算去包裝、贊助社團還不准我們去，請你講講用多少公款？還招待老年人去玩！

李錫錕則表示，柯對政黨的攻擊他感同身受，因為他也曾經代表國民黨選北縣長，政黨的缺點就是利益負擔太重，很難做事，但是無黨又會很難選。雖然他也認為柯作為市長很認真、表現可圈可點，但「更像祕書長」，作為市長，更應該要往前看，帶領人民有前瞻想法，鼓舞市民信心，要有重點跟亮點建設。吳蕚洋則說「經費對我不是問題，我問題太少了！」

(中時 )