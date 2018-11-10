台北》柯文哲轟藍綠「錢從哪裡來？」丁姚曬支出明細反擊

2018年11月10日 14:15 中時電子報 周郁蘋 、 蔡曉婷 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長辯論會10日登場，柯文哲表示，2000年起台灣已經開始進行3次政黨輪替，但是人民卻越來越討厭藍綠政治，轟藍綠兩黨是製造問題，而不是解決問題，並反問在場候選人，要如何有辦法解決問題，柯文哲問兩黨候選人「這次選舉你們花多少錢？看板、廣告錢從哪裡來？用到哪裡去？」

柯文哲進一步提問「選舉花那麼多錢，帳戶經不起檢驗的人，可以公正無私的服務市民嗎？」同時，柯文哲話鋒一轉，也問國民黨候選人丁守中「請問丁守中先生，國民黨在台北市執政16年，大巨蛋是你們搞的，你要如何讓大家相信有辦法解決你們政黨製造出的問題？要如何不被國民黨綁架？」又問在場候選人選舉的錢從哪裡來？從哪裡去？能見人嗎？黨執政16年，大巨蛋是你們搞出來的，你要如何說明？」

姚文智秀競選明細。（圖／取材自台灣公共電視 網路直播頻道）

對此，姚文智秀競選支出看板，公布自己的競選支出明細，捐贈收入為2342多萬，房貸所得300萬，借款500萬，反批柯文哲明明在2014年要求停止收受捐款，但關帳後仍持續募款，高達929萬是在這幾年間的不明進帳，要求柯文哲講清楚、說明白。

丁守中秀競選明細。（圖／取材自台灣公共電視 網路直播頻道）

丁守中也拿出自己競選經費收支結算表，收入3910萬，至今支出2004萬，虧說：「可能是他是網紅的原因、或現任市長的優勢、或是大家剛開始不看好丁守正的原因」，反問柯文哲用公款做了多少選舉活動。

(中時電子報)