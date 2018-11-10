台北》姚、丁猛攻兩岸議題 質疑柯輕易接受兩岸通關密語

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中時

台北市長辯論會10日登場，第二階段交叉詰問時，無黨籍候選人李錫堃再打柯文哲兩岸和器捐爭議，姚文智、丁守中也接力砲轟，姚文智質疑，台灣處境這麼困難，台灣必須要在個場合替台灣發聲、堅持主體意識，柯文哲為什麼作為首都市長，為何輕易接受中國對台通關密語？

姚文智表示，柯文哲去中國18次，18次到底見什麼人、做什麼事、知不知道那邊發生什麼事，這才是大家關切，大家是對柯態度感到懷疑，柯有那麼輕易接受兩岸一家親2013年習近平開始改變對台口號、通關密語，下一句是共圓中國夢，是九二共識的進階版，如果江澤民、胡錦濤是九二共識，是麻醉台灣人民，兩岸一家親正是習近平時代開始的通關密語。

姚文智質疑，台灣處境這麼困難，台灣必須要在個場合替台灣發聲、堅持主體意識，柯文哲為什麼作為首都市長，那麼輕易接受中國對台通關密語？

丁守中表示，民進黨政府一直在推台獨，在兩岸間衝撞大陸，國際間扛起反中的大旗，讓台灣捲入西方國家跟大陸對抗的火線，對台灣經濟不好。關係要好，經濟才好，他也教危機處理，他了解國際間大事、兩岸關係的重要，也有國會外交和政黨外交的經驗，若台北市捲入危機，自己有能力處理，會成立兩岸事務委員會、扮演協調保護的角色。

(中時 )

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