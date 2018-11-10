不給出席音樂會 阿扁預告「將向小英攔轎喊冤」

2018年11月10日 14:18 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁明受邀參加「阿扁總統受政治迫害10週年音樂晚會」，傳出中監沒有核准；阿扁今在他所屬的「新勇哥物語」暗示，若不能出席，「阿扁將北上總統府跟蔡總統攔車陳情？」

此外，內容還意有所指，「不能不應也不會缺席此一盛會」！「阿扁不接受媒體採訪，在家也可以踹共！？」

新勇哥物語全文

〔新勇哥物語〕-285

—如果阿扁不能受邀出席1111受難10週年音樂晚會親自致意感謝，阿扁將北上總統府跟蔡總統攔車陳情？或者不接受媒體採訪也能在家踹共？

小勇：致中在臉書貼文表示，聽說中監傳話，阿扁總統不能出席（1111受政治迫害10週年音樂晚會），致中感到震驚且不解，這是真的嗎？！扁案受難已十週年，政治案件斧鑿斑斑，海深沉冤尚待昭雪，如受迫害者不能講真相，實有違公義天理，而十年風霜崎嶇路上大家不離不棄，若不親向支持者表達內心感謝，更說不過去。

勇哥：沒錯，前天11月8日中午，中監的人奉部署之命特地到高雄住家，轉達長官要阿扁不能參加11月11日受政治迫害10週年音樂晚會的意思。阿扁回稱「不能不應也不會缺席此一盛會」！

勇弟：那麼阿扁在11月11日當晚是否就要被抓回去了囉！？

勇哥：10年前，阿扁在「雙十一」這天被馬英九收押禁見。10年後，阿扁也會在「雙十一」這天被蔡英文撤銷保外就醫的許可，然後再抓回籠？

勇弟：阿扁的千古海深沉冤起於國務機要費，也就是總統的特別費。馬英九的市長特別費也同樣被調查，同樣有他人發票問題。阿扁的特別費用在機密外交等公共用途；馬英九的特別費公款私用，據為己有。馬英九還將特別費每月給太太20萬元存領13%優惠利率，給姐姐300萬，給女兒刷卡消費，繳交家裡水電費等私人開銷，而能用1000多年前的「宋使錢」與「大水庫理論」判決無罪。而阿扁的總統特別費用因公使用，不但被馬英九關押，還被同一個審判庭蔡守訓重判無期徒刑。阿扁收押延押的理由包括總統8年辦過機密外交、律師召開記者會批評司法、台美社團邀請赴美演講等等都是有逃亡之虞的事實，應予關押。而上開關押藉口不也發生在馬英九身上？為什麼是關阿扁，而不用押馬英九？

勇哥：馬英九2006年6月7日公開在媒體表示，國民黨與親民黨二月間已完成總統罷免案連署，沒有提不提罷免案的問題，「子彈已上膛並且瞄準目標，剩下的問題是什麼時候扣扳機」、「陳總統會死得很難看」、「我不排斥罷免，現在手上有槍，也已上膛；但子彈只有一顆，就看要不要發射，要就一槍斃命」。接著馬英九主席在凱道大談罷免阿扁不必有罪。由於罷免不成，改支持施明德發動紅衫軍，企圖用人民力量拉下阿扁，結果又失敗。最後再以司法訴追為名，行政治追殺之實！

勇弟：建議阿扁，如果受邀參加受難10週年音樂晚會被禁止出席致意感謝，不如北上總統府跟蔡總統攔車陳情？

勇哥：阿扁踹共！阿扁踹共！阿扁踹共！阿扁不接受媒體採訪，在家也可以踹共！？

(中時 )