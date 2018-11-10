深坑農會百歲活動吸客 繁榮老街商圈

新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動。（葉書宏翻攝）

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新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動。（葉書宏翻攝）
新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動。（葉書宏翻攝）
新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動。（葉書宏翻攝）
新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動。（葉書宏翻攝）

新北市深坑區農會創立迄今邁入百年的歷史，今（10）日上午於農會前廣場舉辦創會百周年慶活動，新北市副市長葉惠青及農業局長李玟特別到場祝賀。百年以來農會以「為農服務」為最高指導原則，協助眾多會員與農友帶動農村經濟繁榮。

今年正是跨越100周年的新紀元，這次透過辦理百年慶系列活動，以「深坑農業、百年永續」為活動主題，來帶動深坑區農產觀光經濟，並連結繁榮的深坑老街商圈，吸引外地遊客蒞臨深坑區旅遊，讓民眾體驗深坑在地豐富產業文化內涵。

深坑區農會理事長高全定表示，周年慶活動邀請鄰近農會及青年農民參加農特產品展售，藉此宣傳深坑當地農產品，提高消費者對各地農特產品的認識。

另外，舞台區結合在地社團、農會家政班、關懷據點長者及四健會學員的才藝表演節目，除了節目精彩之外，這次也推出消費滿額送好禮之農產品試吃品嚐，現場抽出很多獎項，頭獎有深坑農會5000元超市購物抵用券，沒抽中獎項的民眾也能兌換免費好吃的特色香腸或茶葉蛋，消費滿100元贈送鮮甜的柳橙，活動內容豐富，非常感謝民眾前來吃美食，拿大獎。

葉惠青表示，深坑區農會100周年活動以「地方節慶園遊會型態」呈現，除展現了農會擁有豐富、悠久的歷史及相當的輝煌沿革史外，也同時搭配「地方農機具懷古文物展」，及農會二樓「百年農會紀念文物展示」等三個活動場域讓所有現場來的市民朋友盡情的參與體驗。

(中時 )

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