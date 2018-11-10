華航淨灘！董座何煖軒帶頭 用行動來愛台灣

華航董事長何煖軒(圖中著深色夾克站立者)帶領大家一起淨灘。圖：華航提供

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華航志工淨灘成果。圖：華航提供

中華航空今(10)日舉行一年一度的淨灘活動，由董事長何煖軒率領華航集團各單位員工及親友一同前往竹圍漁港，參與人數超過400餘名，展現華航持續關懷在地社區及環境，以用心及實際行動來愛台灣。

本次活動除華航志工社社員參與外，也邀請淡江大學航太系及康寧大學護理科學生們共襄盛舉。何煖軒董事長表示，華航響應國際淨灘日，每年舉辦淨灘活動，今年是連續第8年舉辦；感謝本次參與愛護地球的好朋友，以實際行動愛護地球，將環境保護的重要性一代傳一代，真正做到環境永續保育。

華航積極投入環境保護與社會公益活動，秉持深耕社區、回饋鄉里、關懷弱勢及社會的精神，2011年成立志工社，除淨灘活動外，每月定期前往鄰近學校教授航空英語及分享飛行常識，並舉辦圍爐、敬老等公益活動。華航集團致力企業社會責任，今年於花蓮地震時捐款救災及後續重建需要，另寮國水災、印尼地震時亦協助提供運送賑災物資優惠，愛心送暖不遺餘力。

近年氣候變遷與節能減碳為國際關注議題，華航積極推動各項節能作業，2017 年起華航企業總部行政中心大樓及訓練中心陸續榮獲內政部頒發「鑽石級」綠建築標章殊榮。華航也屢獲殊榮，獲頒「中華民國企業環保獎(金級獎)」及「榮譽環保企業獎座」、TCSA台灣企業永續獎、國際碳揭露CDP組織評比為「B~A-群組企業」，今年再度獲選道瓊永續新興市場指數，成為國內唯一連續三年名列道瓊永續指數 (DJSI) 的運輸業者。

(工商 )

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