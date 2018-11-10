台北》「人和能力」遭質疑 柯P反諷綠營去職首長

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台北市長辯論會進入交叉詰問，無黨籍吳蕚洋提問時指出，現任市長柯文哲任內局處首長換人頻率，讓人對他的氣度和修養「可以察覺端倪與真相」，李錫錕也附和說「可能醫生訓練太久，（人和、溝通協調能力）訓練比較不夠」。對於其他候選人質疑其領導團隊的能力，柯文哲強調，局處首長是跨黨派組成，其實離職率與前任郝龍斌市長差不多，但媒體太過關注，才會讓他連助理離職都可以上報紙三版頭題。

針對吳的提問，李錫錕先是強調自己具有溝通協調能力，過去經常跟學生溝通，接著諷刺柯，柯文哲可能是醫生訓練太久，「我替他抱屈，（人和、溝通能力）訓練比較不夠，這是持平之論，大家應該也同意，市民可以好好檢驗他的溝通協調能力。」

但柯文哲澄清，長期以來媒體常常塑造他政務官離職很多，其實他任內離職速度跟郝市長差不多，並沒有特別多，但「我媒體關注度太高，連助理離職都變成三版頭條，其實離職率沒有比較多。」

柯文哲還說，在他的團隊裡，局處首長從新黨到民進黨都有，這些年當中如果去當財政部、交通部長，都祝福他升官，「如果因為政黨或意識形態要離開，例如政黨有提名人，那我們也沒辦法。」他說，台灣長期是政黨政治，他是第一次嘗試跨政黨的團隊，這也是個政治實驗，如果因為意識形態要離開，「或是講出跟4年前完全相反的話，那也沒辦法。」諷刺意味濃厚。

(中時 )

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