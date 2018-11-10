幫藍副議長站台 鄭文燦：無黨紀問題

2018年11月10日 14:36 中時 蔡依珍

鄭文燦幫國民黨籍的副議長李曉鐘站台，強調沒有黨紀問題。(蔡依珍攝)

李曉鐘要推讓銀髮長輩有免費老花眼鏡、全桃園小學享有免費營養午餐。(蔡依珍攝)

陳學聖笑說李的朋友多，藍綠甚至什麼顏色都有。(蔡依珍攝)

前武陵高中校長林清波則出任李曉鐘的競選總部主委，笑言人生第一次的政治站台就獻給李曉鐘。(蔡依珍攝)

前武陵高中校長林清波則出任李曉鐘的競選總部主委，幫李佩掛彩帶。(蔡依珍攝)

李曉鐘10日成立競選總部，現場湧進逾3千名支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝也到場相挺搭檔2次的「議會的左右手」。(蔡依珍攝)

爭取連任的桃園市議會副議長李曉鐘10日成立競選總部，國民黨桃園市長候選人陳學聖和桃園市長鄭文燦相隔僅10分鐘，一前一後幫站台，陳直言李的好人緣、不分黨派藍綠通通有，鄭則強調現任首長本來就可以幫不同陣黨候選人站台，沒有違反黨紀的問題，他也當場允諾李提出的55歲以上免費配老花眼鏡的政見，呼籲大家把李送進議會，「桃園區應該有一個副議長！」

桃園區市議員候選人李曉鐘10日成立競選總部，現場湧進逾3千名支持者高喊「凍蒜」，立委吳志揚站台也笑言李每回競選、每回都站台力挺，「這次人特別多！桃園區也需要一個媲美議長邱奕勝的重量級議員！」邱奕勝也到場相挺搭檔2次的「議會的左右手」，笑言看著李騎腳踏車進場嚇一跳，讚他一直認真打拼，強調投給李的一票價值連城，不只是一般議員、更是一位副議長。

前武陵高中校長林清波則出任李曉鐘的競選總部主委，笑言自己在桃園教書40年，8月才剛退休，人生第一次的政治站台就獻給李曉鐘，讚李是「第13生肖」、是貓咪，在議會貓抓老鼠，揪出咬桃園財政布袋的老鼠，呼籲大家全力支持。

李曉鐘同黨的市長候選人陳學聖則笑言自己和李都是「佛系選舉」、溫良恭儉讓，「但這次絕對不讓！」坦言李的朋友多，藍綠甚至什麼顏色都有，但這次桃園區是第一戰區、競爭者多，李的選票首度出現危機，呼籲大家一定要把票投給他。

李曉鐘則說自己擔任民代25年又10個月，一路走來始終如一，笑說很多人都說他不像副議長，但服務做事的心永遠不變，他也強調要續推福利政策，讓銀髮長輩有免費老花眼鏡，中央補助2500元育兒津貼，桃園省下來的錢要讓全桃園小學享有免費營養午餐。

鄭文燦則在李發表競選政見時到場，讓主持揶揄「很會選時間」，代表一定要相挺到底，鄭文燦笑著允諾55歲以上免費送老花眼鏡，讓大家都能看清，讓給李曉鐘的選票不會蓋錯，而省下來的育兒津貼預算一定用在幼兒身上。面對外界質疑跨黨站台，他也大方表示「不會有黨紀問題！」，強調市長候選人本來就可以跨黨助選，只是自己站台比較少，尤其李曉鐘4年當中對桃園建設幫助很大，特別來感謝、推薦他，雖然在場有些人不會投給自己，但樂見大家支持李曉鐘，希望他高票連任。

(中時 )