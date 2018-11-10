網友神問女兒交往題 候友宜妙回：「．．不要現在」

侯友宜１０日在臉書上舉辦「晚餐會」，網友神提問「侯友宜能否接受幕僚跟自己的女兒交往？」，看侯友宜如何接招。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報
／專題報導

侯友宜１０日在臉書上舉辦「晚餐會」，並回應IG網友提問，其中有位網友突然神提問，問「侯友宜能否接受幕僚跟自己的女兒交往？」，只見侯友宜馬下接招說：「當然可以啊！」，但又連忙補上一句：「但是不要現在」，讓一旁的幕僚忍不住吐槽：「那就是不行啊！」

有三個女兒的侯友宜解釋，是考慮女兒現在有工作，還是先以工作為主，侯友宜也透露，女兒年紀與這場晚餐會主持的幕僚蔡畹鎣、陳麗雯年紀差不多，但兩位幕僚比較漂亮。談到女兒，侯友宜依舊藏不住嘴角的笑意，直誇「欸，我女兒很NICE喔。」

侯也打趣的說，他巴不得女兒趕快多交幾個男朋友，而且他對女兒的感情生活從來不會過問，當老爸的人還是不要管太多，反正也管不了，對女兒的事情還是多多尊重，且女兒從來不跟男朋友說自己的父親是誰，老爸專門抓壞人，怕男朋友聽到「嚇都嚇死了！」

侯友宜說，越多的年輕朋友在他身邊他就越開心，年輕人有創意、有新的想法，所以要跟時代走在一起，就要跟年輕朋友走在一起。

侯友宜１０日在臉書上舉辦「晚餐會」，網友神提問「侯友宜能否接受幕僚跟自己的女兒交往？」，看侯友宜如何接招。(中時資料照片)

主持人也問侯友宜，之前聊天時曾說過對空間很敏感，指的是什麼？侯解釋說，因為進入一個犯罪現場，必須立即判斷「誰是你的攻擊對象？」，長久下來也就養成敏感度。另外侯也透露，就算屍體在旁邊，只要不破壞現場，他可以在角落邊吃便當邊研究案情。幕僚反問「不會怕嗎？」侯不假思索地回答「我們給人家幫忙，有什麼好怕？」

網友也提問為什麼會留平頭？侯回答說他的頭髮其實很濃密，以前當學生還自然捲，因為畢業後投入第一線，經常跟歹徒對打，當時女朋友(也是後來的侯太太)建議他留短髮比較不會發生危險。談到女朋友和老婆大人，主持人當然也不放過立即追問：「會因為女朋友講什麼而改變嗎？」侯回答說，他覺得有道理就會改變，重點是「喜歡上一個人，什麼都帥」，他也用台語「醜水醜水、對緣對緣」來解釋，也許他不見得是「煙斗」，但是很有男人味。

(中時電子報)

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